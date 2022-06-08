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Шальная императрица оказалась путинисткой! Аллегрова заговорила о войне в Украине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 июня, 15:23
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Российская певица Ирина Аллегрова молчала о войне в Украине все три месяца, а после спелась с пропагандисткой Кремля Маргаритой Симоньян
Ирина Аллегрова поддержала войну в Украине
Ирина Аллегрова поддержала войну в Украине / Фото: instagram.com/irinaallegrovaofficial

Звезда 90-х Ирина Аллегрова избегает публичных заявлений о войне в Украине. Вместо нее решила высказаться российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая уже нарвалась на влиятельных друзей Пугачевой после скандальный слов в адрес Максима Галкина.

Так, российская журналистка заявила, что Ирина Аллегрова полностью поддерживает "спецоперацию" и хочет, чтобы об этом знали.

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Она говорит (Аллегрова – ред.): "Ой Маргарита, я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном (муж Маргариты Симоньян – ред.), чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все, не будем перечислять, – и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере", – передала слова Аллегровой Симоньян в эфире пропагандистского телеканала.

Кроме того, по словам кремлевской журналистки Аллегрова не хочет иметь ничего общего с теми, кто высказался против войны и уехал из России. Загадкой остается одно – почему же "шальная императрица" сама не заявила о своей позиции?

Напомним, Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать о нетрадиционной ориентации Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а не Максима Галкина.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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