Скандальний артист балету Сергій Полунін стане батьком вдруге

32-річний Сергій Полунін та його кохана, 27-річна фігуристка Олена Ільїних, незабаром знову стануть батьками

Родина Сергія Полуніна скоро стане більшою / Фото: instagram.com/poluninink

Новинами про поповнення вони поділилися на сторінках нового випуску журналу "ОК!" . Деталі інтерв'ю будуть оприлюднені пізніше, а поки що відома пара приймає вітання. На фото чітко видно, як змінилася фігура дружини артиста.

Сергій Полунін знову стане батьком / Фото: ok-magazine.ru

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Також у Сергія та Олени підростає син Мир, який народився на початку 2020 року. Зазначимо, вперше про відносини Олени Ільїних та Сергія Полуніна заговорили на початку квітня 2019 року. Їхні стосунки зав'язалися в соцмережах.

Сергій Полунін з родиною / Фото: instagram.com/poluninink

Коротко про біографію Сергія Полуніна

Сергій Полунін – російський артист балету українського походження. Він народився у Херсоні, але багато років жив та працював за кордоном. З 2007 по січень 2012 року Полунін був членом Королівського балету в Лондоні, в 19 років стає наймолодшим прем'єром у його історії, а потім постійно запрошеним солістом. З 2012-го став провідним солістом Московського музичного театру та постійним запрошеним солістом Новосибірського театру опери та балету.

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У зв'язку зі своїми висловлюваннями та підтримкою російського президента Путіна Полунін отримував значну порцію критики від українців. У листопаді 2018 року Полунін оголосив, що отримав російське громадянство, виклавши фотографію свого нового паспорта та зазначивши, що "радий стати росіянином".

Сергій Полунін підтримує Путіна / Фото: instagram.com/poluninink

У лютому 2019 року в інтерв'ю агентству Франс Прес у Москві він продемонстрував татуювання з портретом Путіна на грудях.