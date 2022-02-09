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Скандальний артист балету Сергій Полунін стане батьком вдруге

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 19:47
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32-річний Сергій Полунін та його кохана, 27-річна фігуристка Олена Ільїних, незабаром знову стануть батьками
Родина Сергія Полуніна скоро стане більшою
Родина Сергія Полуніна скоро стане більшою / Фото: instagram.com/poluninink

Новинами про поповнення вони поділилися на сторінках нового випуску журналу "ОК!" . Деталі інтерв'ю будуть оприлюднені пізніше, а поки що відома пара приймає вітання. На фото чітко видно, як змінилася фігура дружини артиста.

Сергій Полунін знову стане батьком
Сергій Полунін знову стане батьком / Фото: ok-magazine.ru

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Також у Сергія та Олени підростає син Мир, який народився на початку 2020 року. Зазначимо, вперше про відносини Олени Ільїних та Сергія Полуніна заговорили на початку квітня 2019 року. Їхні стосунки зав'язалися в соцмережах.

Сергій Полунін з родиною
Сергій Полунін з родиною / Фото: instagram.com/poluninink

Коротко про біографію Сергія Полуніна

Сергій Полунін – російський артист балету українського походження. Він народився у Херсоні, але багато років жив та працював за кордоном. З 2007 по січень 2012 року Полунін був членом Королівського балету в Лондоні, в 19 років стає наймолодшим прем'єром у його історії, а потім постійно запрошеним солістом. З 2012-го став провідним солістом Московського музичного театру та постійним запрошеним солістом Новосибірського театру опери та балету.

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У зв'язку зі своїми висловлюваннями та підтримкою російського президента Путіна Полунін отримував значну порцію критики від українців. У листопаді 2018 року Полунін оголосив, що отримав російське громадянство, виклавши фотографію свого нового паспорта та зазначивши, що "радий стати росіянином".

Сергій Полунін підтримує Путіна
Сергій Полунін підтримує Путіна / Фото: instagram.com/poluninink

У лютому 2019 року в інтерв'ю агентству Франс Прес у Москві він продемонстрував татуювання з портретом Путіна на грудях.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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