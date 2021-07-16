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Скандальний Елджей, який вважає Крим російським, приїде з концертом в Україну

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 липня, 17:12
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13 серпня російський виконавець Елджй виступить із сольним концертом в Києві. Раніше артисту забороняли в'їзд в Україну, однак минулого року заборону було скасовано
Елджей приїде в Україну
Елджей приїде в Україну / Фото: instagram.com/sayonaraboy

Нещодавно всі обговорювали, що російський репер Моргенштерн нібито приїхав в Україну, незважаючи на те, що він знаходиться в чорному списку Мінкульту. Сьогодні ж стало відомо, що ще один скандальний російський артист, репер Елджей, приїде в Україну з концертом. І якщо Моргенштерн просто пожартував, то у Елджея, схоже, серйозні плани.

На сайті Concert.ua з'явився анонс майбутнього сольного концерту російського артиста. Елджей виступить в Києві 13 серпня.

Скріншот: concert.ua

Зазначимо, що, за даними СБУ, в 2018 році в інтерв'ю одному з російських видань Елджей заявив, що вважає окупований Крим російським. У листопаді того ж року СБУ заборонила реперу в'їзд на територію України на три роки на основі відео, на якому артист нібито виступає в Криму.

У червні 2020 року Окружний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону Елджею в'їзду в Україну. Повідомлялося, що російський репер подав позов до СБУ, вимагаючи скасувати заборону на в'їзд.

Оскаржуване рішення було прийнято відповідачем (СБУ – Ред.) На підставі недостовірних і не підкріплених відповідними допустимими доказами відомостей, отриманих з соціальної мережі YouTube без проведення процедури верифікації власників акаунтів користувачів даної соціальної мережі в передбаченому чинним національним процесуальним законом, – говорилося в рішенні суду.

Раніше ми повідомляли, що російському акторові Оскару Кучері заборонили в'їзд в Україну.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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