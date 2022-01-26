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Театральний скандал! Олег Меньшиков кинув на гроші відомого режисера, відібравши у нього виставу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 11:58
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У московському театрі ім. Марії Єрмолової спалахнув гучний скандал. Художній керівник без причин уснув від спектаклю відомого режисера!
Олег Меньшиков без причин усунув від спектаклю Олега Доліна.
Олег Меньшиков без причин усунув від спектаклю Олега Доліна. / Фото: Instagram

Російський режисер Олег Долін ставив у театрі спектакль "Дванадцята ніч". Втім, справу до кінця йому так і не вдалось довести. За тиждень до випуску вистави художній керівник театру, актор Олег Меньшиков усунув режисера від роботи, не пояснивши у чому річ.

У Facebook Долін опублікував відкритий лист Меньшикову, у якому заявив, що він дізнався про усунення від спектаклю, який він сам придумав, з СМС-повідомлення.

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Я був збентежений, коли отримав від вас СМС-повідомлення, з якого дізнався, що ви усуваєте мене від роботи і плануєте випускати мою виставу зі "своєю командою". Я з таким зіткнувся вперше, – пояснив режисер.

Олег Меньшиков.
Олег Меньшиков. / Фото: Instagram

Долін назвав таку ситуацію "неприкритою крадіжкою чужого спектаклю" та "низістю".

За словами режисера, упродовж роботи у них з Меньшиковим виникали певні дискусії щодо сценічного оформлення, костюмів та сценографії.

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Але випуск будь-якої вистави – це складності, які я як режисер звик вирішувати і брати при цьому відповідальність на себе. Мені незрозуміло, як такі робочі питання можуть перетворитися на привід вказати режисерові на двері і випускати чужий спектакль самому, – зауважив Долін.

Зазначимо, шо Олег Долін – відомий режисер, який багато років поспіль ставить спектаклі у різних театрах Москви. Також він викладає у ГІТІСі на курсі самого Олега Меньшикова!

Відомо, що Меньшиков мав брати участь у цій виставі як виконавець головної ролі. Втім, щось пішло не так.

Я до останнього просив дозволити мені продовжити роботу над виставою та відповідати за все самому. І те абсолютно бандитське захоплення, яке сталося, коли я просто отримую дзвінок з театру, в якому мені повідомляють, про термінову необхідність здати перепустку (мабуть, щоб я, не дай бог, на поклони не вийшов на прем'єрі), заохочує мене відкрито заявити свою позицію, – додав Долін.

За словами режисера, незважаючи на те, що задум спектаклю, сценічна композиція, музика, кастинги, репетиції протягом п'ятьох місяців повністю лежать на його плечах, театр не заплатив йому ні копійки,.

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За мою працю протягом півроку мені нічого не заплатили. На цей аспект дивлюсь із інтересом, навіть із іронією. Як у старому в анекдоті: "А міг би і бритвою по очах", – каже Долін.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Регіна Тодоренко кинула на гроші письменницю, яка писала за неї два роки дитячу книгу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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