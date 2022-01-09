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Учасницю з окупованого Криму не пустили на конкурс краси у США

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 січня, 12:01
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У США не дали візу Ганні Малоземовій, яка хотіла потрапити на конкурс "Місіс світу" та представляти там окупований РФ Крим
"Місіс Крим" не пустили на конкурс краси у США
"Місіс Крим" не пустили на конкурс краси у США / Фото: instagram.com/boon_anna08

Про це "Місіс Крим-світ" повідомила на своїй сторінці у Instagram. За її словами, взяти участь у щорічному конкурсі краси вона не зможе через візові обмеження.

На жаль, через візові обмеження між нашими країнами я не зможу взяти участь у конкурсі цього року. Не мати можливості побачити кожного з вас особисто – для мене найбільше розчарування, – написала у соцмережі Анна Малоземова.

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Скриншот: instagram.com/boon_anna08

Цю інформацію підтвердила в Instagram організаторка конкурсів краси в Криму Вікторія Біль, яка також висловила надію на те, що наступного року її підопічна все ж таки потрапить на конкурс.

Отримати візу США нам не вдалося. Але ми всім серцем бажаємо успіху кожній учасниці та організаторам конкурсу "Місіс світу". Нехай гарна історія MRS. WORLD продовжується! А Анна отримає право представити Крим наступного року, – написала Біль.

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Скриншот: instagram.com/victoria_bil_

Раніше повідомлялося, що учасниця "Місіс світу" загинула в автомобільній катастрофі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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