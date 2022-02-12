Померла акторка Зінаїда Кирієнко – зірка фільмів Доля та Тихий Дон

Радянська та російська акторка пішла з життя у віці 88 років. Днями її екстрено госпіталізували

Акторка Зінаїда Кирієнко померла у віці 88 років. / Фото: kino-teatr.ru

Померла Зінаїда Кирієнко уночі 12 лютого. Вона пішла з життя у лікарні, куди її доставили із поганим самопочуттям. Про трагедію повідомив російський Союз кінематографістів.

Відомо, що 11 лютого артистка потрапила до медзакладу. У неї діагностували гостре порушення мозкового кровообігу та геморагічний інсульт. Знаменитість була частково паралізована. Стан ускладнювали онкологічне захворювання та коронавірус.

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Час та місце поховання Зінаїди Кирієнко наразі невідомі.

Коротко про Зінаїду Кирієнко

Зінаїда Михайлівна Кирієнко народилась 9 липня 1933 року у Махачкалі (Росія). Коли дівчинці було три роки, батьки розлучилися. Згодом мати одружилася з іншим чоловіком, який став другим батьком для майбутньої акторки.

Після сьомого класу Зінаїда вступила у московський залізничний технікум. Тоді у неї у виникло бажання спробувати сили у акторській сфері.

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Підлітком вона таємно покинула батьківську хату, приєднавшись до трупи бродячого цирку шапіто. Тоді ж Зінаїда стала повітряною гімнасткою.

Згодом Кирієнко вступила до інститу кінематографії. Акторка деякий час служила в Театрі на Малій Бронній і близько 30 років виступала на сцені Театру кіноактора. Першу роль у кіно Кірієнко отримала у 1954 році – вона з'явилась у короткометражці "Надія".

Славу принесла Зінаїді роль у фільмі "Тихий Дон" – Наталія Коршунова, жінка з нещасною долею.

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Кадр з фільму "Тихий Дон"

Потім режисери активно надсилали Кирієнко пропозиції, вона знімалася щороку і завжди у головних ролях. Найвідоміші проєкти за участю акторки: "Повість полум'яних років", "Козаки", "Любов земна", "Доля".

Кадр з фільму "Любов земна"

Востаннє актора з'явилась на екрані, зігравши у костюмній драмі "Одне кохання моєї душі".

44 роки Кирієнко перебувала у шлюбі з економістом Валерієм Тарасевським, якого не стало ще у 2004-му. У подружжя залишилось двоє синів – Максим та Тимур.

Нагадаємо, у січні також пішла із життя дружина Андрія Мягкова – акторка Анастасія Вознесенська.