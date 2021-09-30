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Волочкова більше не сама. Балерина засвітила нового бойфренда (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 08:39
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Анастасія Волочкова вперше розповіла про новий роман після розставання з тим самим Олегом, якого вона довгий час приховувала
Анастасія Волочкова розповіла про новий роман
Анастасія Волочкова розповіла про новий роман / Фото: instagram.com/volochkova_art

У травні цього року Анастасія Волочкова розлучилася з бізнесменом на ім'я Олег через 10 місяців стосунків. Балерина скаржилася, що обранець не приділяв їй належної уваги. Схоже, артистка більше не переживає через розставання. Балерина натякнула, що у неї почався новий роман.

Святе місце порожнім не буває, – підписала Волочкова знімок.

Балерина поки не показує обличчя коханого, а лише засвітила його руки.

скірншот: Instagram
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Інформації про нового бойфренда Волочкової поки що немає. Найближчим часом балерина точно не буде показувати коханого. Минулого разу особу екскоханого балерина теж приховувала. Показувала то його тінь, то руки в кадрі. Тож тепер на підписників Анастасії чекає нова порція схожих фото.

Раніше Анастасія Волочкова зізнавалася, що хоче бачити поруч із собою сильного і благородного чоловіка, який буде поважати і підтримувати її творчість.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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