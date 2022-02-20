Життя після онкології: що зараз із Юлією Волковою з Тату

Під час видалення пухлини у Юлії Волкової хірург випадково зачепив нерв голосових зв'язок, після чого співачка втратила голос. Екс-"татушка" проходила курс реабілітації, лікувалася у німецьких та корейських фахівців.
Тоді Юля зізнавалася, що все її життя руйнується, і з цим важко змиритися.
Ми живемо у моменті. Ти за день мешкаєш кілька років життя. Ти не знаєш, як. Це неможливо ухвалити, – сказала співачка в інтерв'ю.
Її голос відновлювали у лікарнях Німеччини та Ізраїлю. Волковій вдалося повернути його після операції у Сеулі. І хоча Юля може співати, після пережитого вона не звучить, як і раніше, а деякі ноти їй взагалі не взяти.
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Що зараз із Юлією Волковою
Наразі Волкова займається сольною кар'єрою, спортом та багато подорожує. Сьогодні Волкова відзначає 37-річчя.
У Юлії Волкової двоє дітей: донька Вікторія, яка народилася 2004 року, і син Самір, який народився 2007-го.
Діти Юлії від різних батьків, але відмінно ладнають один з одним і мамою. Сама ж Волкова не уявляє свого життя без сина та доньки.
Вони – моє життя, моє повітря, мій світ, – розповідає артиста про спадкоємців.
А от із батьками Вікі та Саміра Волкова зв'язок не підтримує. У 2018 році Юля Волкова вийшла заміж, але особу чоловіка вирішила тримати в таємниці.
08.08.2018 тепер я точно знаю, що мрії здійснюються! Дякую, Боженько, за все, – написала Юлія Волкова в Instagram, запостила світлину у білій весільній сукні з букетом червоних троянд у руках.
А 2020-го Юля Волкова опублікувала знімок із чоловіком у масці, підписавши його не менш загадково: "Дорога моя людина, з днем народження. Все інше я тобі вже сказала...".
Доньку Вікторію тоді ще 19-річна Волкова народила 2004 року у стосунках із Павлом Сидоровим. Юля та Павло не змогли жити разом, бо чоловік був одружений. Сина співачка народила від бізнесмена Парвіза Ясінова, з яким також не була довго.
Раніше Юлія Волкова дала інтерв'ю Ксенії Собчак, у якому розповіла про наркотики, пластичні операції та політику.