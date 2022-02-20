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Життя після онкології: що зараз із Юлією Волковою з Тату

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 22:17
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Рак щитовидної залози у Юлії Волкової виявили у 2012 році. 2020-го трапився рецидив
Як живе Юлія Волкова
Як живе Юлія Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Під час видалення пухлини у Юлії Волкової хірург випадково зачепив нерв голосових зв'язок, після чого співачка втратила голос. Екс-"татушка" проходила курс реабілітації, лікувалася у німецьких та корейських фахівців.

Тоді Юля зізнавалася, що все її життя руйнується, і з цим важко змиритися.

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Ми живемо у моменті. Ти за день мешкаєш кілька років життя. Ти не знаєш, як. Це неможливо ухвалити, – сказала співачка в інтерв'ю.

Її голос відновлювали у лікарнях Німеччини та Ізраїлю. Волковій вдалося повернути його після операції у Сеулі. І хоча Юля може співати, після пережитого вона не звучить, як і раніше, а деякі ноти їй взагалі не взяти.

Що зараз із Юлією Волковою

Наразі Волкова займається сольною кар'єрою, спортом та багато подорожує. Сьогодні Волкова відзначає 37-річчя.

Як зараз виглядає Юлія Волкова з Тату
Як зараз виглядає Юлія Волкова з Тату / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

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У Юлії Волкової двоє дітей: донька Вікторія, яка народилася 2004 року, і син Самір, який народився 2007-го.

Юлія Волкова зі своїми дітьми
Юлія Волкова зі своїми дітьми / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Діти Юлії від різних батьків, але відмінно ладнають один з одним і мамою. Сама ж Волкова не уявляє свого життя без сина та доньки.

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Вони – моє життя, моє повітря, мій світ, – розповідає артиста про спадкоємців.

Юлія Волкова з дітьми
Юлія Волкова з дітьми / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

А от із батьками Вікі та Саміра Волкова зв'язок не підтримує. У 2018 році Юля Волкова вийшла заміж, але особу чоловіка вирішила тримати в таємниці.

08.08.2018 тепер я точно знаю, що мрії здійснюються! Дякую, Боженько, за все, – написала Юлія Волкова в Instagram, запостила світлину у білій весільній сукні з букетом червоних троянд у руках.

Юлія Волкова вийшла заміж у 2018 році
Юлія Волкова вийшла заміж у 2018 році / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

А 2020-го Юля Волкова опублікувала знімок із чоловіком у масці, підписавши його не менш загадково: "Дорога моя людина, з днем народження. Все інше я тобі вже сказала...".

Юлія Волкова з бойфрендом
Юлія Волкова з бойфрендом / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Доньку Вікторію тоді ще 19-річна Волкова народила 2004 року у стосунках із Павлом Сидоровим. Юля та Павло не змогли жити разом, бо чоловік був одружений. Сина співачка народила від бізнесмена Парвіза Ясінова, з яким також не була довго.

Раніше Юлія Волкова дала інтерв'ю Ксенії Собчак, у якому розповіла про наркотики, пластичні операції та політику.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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