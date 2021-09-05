Знамениті чоловіки, які не бояться одягти сукню: 5 знакових фото

Український актор Тарас Цимбалюк нещодавно знявся в фотосеті в рожевій сукні. Ми згадали ще п'ять знаменитостей серед чоловіків, які носили сукні

Знамениті чоловіки, які одягали сукні

Багато хто зараз скаржиться на те, що чоловіки дозволяють собі фарбуватися, одягати "жіночий" одяг, хоча насправді приміряти сукню і навіть вийти в ній на сцену деякі могли і багато років тому.

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Далі в нашій добірці, натхненній фотосесією Тараса Цимбалюка, п'ять чоловіків знаменитостей, які колись одягали сукні.

Бред Пітт

Ще в 1999 році актор знявся в фотосесії для журналу Rolling Stone в рожевій сукні, сукні з паєтками і ще кількох інших. Позувати в екстравагантних образах Пітту запропонував американський фотограф Марк Селінджер, щоб "побісити" папарацці.

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Курт Кобейн

Для бунтаря Курта Кобейна зіграти концерт, одягненим у сукню, було звичайною справою. В такому аутфіті музикант навіть знявся для обкладинки журналу The Face в 1993 році.

Курт Кобейн / Фото: The Face

Іггі Поп

Ще один музикант, який не соромиться одягнути сукню навіть після 60-ти. Легендарний Іггі позував перед камерою Мікаеля Янссона для Dior в 2011 році.

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Іггі Поп в рекламній кампанії Dior / Фото: Dior

Гаррі Стайлс

Британський співак і екс-учасник One Direction Гаррі Стайлс теж відносить себе до "покоління вільних". Артист став першим чоловіком, прикрасившим випуск американського Vogue і для фотосету його одягли в сукню і різні спідниці.

Гаррі Стайлс для Vogue / Фото: Vogue

Езра Міллер

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Зірка "Фантастичних звірів" та "Ліги справедливості" Езра Міллер часто з'являється на червоних доріжках в спідницях і сукнях. У 2018 році актор знявся для журналу Playboy і соцмережі просто "вибухнули".

Езра Міллер для Playboy / Фото: Playboy.com

Як зірки реагують на хамів, дивіться в сюжеті:

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