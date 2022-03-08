Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев: Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины

Энн Хэтэуэй поддержала Украину / Фото: Getty Images
Звезда фильма "Дьявол носит Prada" следом за своим коллегами Софи Тернер и Хью Джекманом поддержала народ Украины.
В своем Instagram-аккаунте Энн опубликовала пост, в котором попросила всех неравнодушных внести пожертвование в один из фондов, помогающих украинцам.
Как написала голливудская актриса, она также оказала финансовую помощь тем, кто пострадал в результате военных действий в Украине. Энн сделала пожертвование в фонды "Красного Креста Украины", UNICEF и Save the Children.
Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях (везде, где вы можете). Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины, – написала Хэтэуэй.
Мы безгранично благодарны Энн Хэтэуэй за ее позицию и поддержку!
Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально. Об этом читайте далее более детально.
- Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.
- Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире".
- Супермодель Джиджи Хадид отдаст часть своего заработка Украине.
- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию Путина.
- Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают для Украины помощь.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.