Енн Хетеуей зробила пожертвування на підтримку українців: Я посилаю свої щирі молитви до народу України

Енн Хетеуей підтримала Україну / Фото: Getty Images
Зірка фільму "Диявол носить Prada" слідом за своїми колегами Софі Тернер і Х'ю Джекманом підтримала народ України.
У своєму Instagram -акаунті Енн опублікувала пост, в якому попросила всіх небайдужих внести пожертву в один із фондів, які допомагають українцям.
Як написала голлівудська актриса, вона також надала фінансову допомогу тим, хто постраждав унаслідок воєнних дій в Україні. Енн зробила пожертву у фонди "Червоного хреста України", UNICEF та Save the Children.
Світ є правом людини. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у пожертвуваннях (скрізь, де ви можете). Я посилаю свої щирі молитви до народу України, – написала Хетеуей.
Ми безмежно вдячні Енн Хетеуей за її позицію та підтримку!
Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально. Про це читайте далі детальніше.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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