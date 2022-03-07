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Актриса Софи Тернер призывает помогать украинцам финансово: Более миллиона человек покинули свои дома

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 21:53
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Звезда сериала "Игра престолов" открыто попросила своих поклонников помогать украинцам финансово, тем, кто был вынужден покинуть свои дома
Актриса Софи Тернер призывает помогать Украине
Актриса Софи Тернер призывает помогать Украине / Фото: instagram.com/sophiet

Знаменитая голливудская актриса Софи Тернер, которую вы знаете по роли Сансы в "Игре престолов", использовала свой инстаграм для благого дела.

Уже 12-й день идет борьба украинцев за выживание: российская армия, прикрываясь дикой риторикой о каком-то "спасении", с особой жестокостью бомбит города и села, уничтожая инфраструктуру, заставляя людей бросать свои дома.

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Тем, кто попал в затруднительное положение в связи с российской агрессией, и призывает помогать актриса Софи Тернер. На своей странице в инстаграм она опубликовала ссылку, куда ее аудитория – а это почти 15 миллионов человек, на секундочку – могут отправить свои пожертвования.

Софи Тернер
Софи Тернер / Фото: instagram.com/sophiet

Более миллиона человек покинули свои дома в Украине. Им нужна еда, вода, кров и медицинская помощь. DEC обратилась с призывом к незамедлительным действиям. Благотворительные организации-члены @disastersemergencycommittee работают в Украине и в приграничных странах, доставляя жизненно важную помощь нуждающимся. Пожалуйста помогите. Пожертвуйте сегодня по ссылке в моей биографии #UkraineAppeal

Такое послание оставила звезда в соцсети.

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И мы безумно благодарны Софи Тернер за ее позицию и большое сердце!

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды также высказались в поддержку Украины и помогают материально. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
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