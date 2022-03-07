Актриса Софи Тернер призывает помогать украинцам финансово: Более миллиона человек покинули свои дома

Звезда сериала "Игра престолов" открыто попросила своих поклонников помогать украинцам финансово, тем, кто был вынужден покинуть свои дома

Актриса Софи Тернер призывает помогать Украине / Фото: instagram.com/sophiet

Знаменитая голливудская актриса Софи Тернер, которую вы знаете по роли Сансы в "Игре престолов", использовала свой инстаграм для благого дела.

Уже 12-й день идет борьба украинцев за выживание: российская армия, прикрываясь дикой риторикой о каком-то "спасении", с особой жестокостью бомбит города и села, уничтожая инфраструктуру, заставляя людей бросать свои дома.

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Тем, кто попал в затруднительное положение в связи с российской агрессией, и призывает помогать актриса Софи Тернер. На своей странице в инстаграм она опубликовала ссылку, куда ее аудитория – а это почти 15 миллионов человек, на секундочку – могут отправить свои пожертвования.

Софи Тернер / Фото: instagram.com/sophiet

Более миллиона человек покинули свои дома в Украине. Им нужна еда, вода, кров и медицинская помощь. DEC обратилась с призывом к незамедлительным действиям. Благотворительные организации-члены @disastersemergencycommittee работают в Украине и в приграничных странах, доставляя жизненно важную помощь нуждающимся. Пожалуйста помогите. Пожертвуйте сегодня по ссылке в моей биографии #UkraineAppeal

Такое послание оставила звезда в соцсети.

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И мы безумно благодарны Софи Тернер за ее позицию и большое сердце!

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды также высказались в поддержку Украины и помогают материально. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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