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Дольф Лундгрен продюсирует фильм о Дольфе Лундгрене

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
23 ноября, 19:12
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Дольф Лундгрен выступил в роли исполнительного продюсера документального фильма о себе под названием "Дольф". Лента станет хроникой жизни актера и расскажет о его непростом пути к статусу мировой звезды боевиков
Дольф Лундгрен снимает документальный фильм о себе
Дольф Лундгрен снимает документальный фильм о себе / Фото: Getty Images

По словам Дольфа Лундгрена, который в прошлом году женился на ровеснице своей дочери, он заплатил высокую цену за свой успех. Актер подчеркивает, что цель фильма не показать его величие, а исследовать путь человека в поисках самого себя и своего счастья. Лундгрен считает, что сейчас самое время для подобной картины.

Дольф Лундгрен – американский актер шведского происхождения, режиссер, сценарист и продюсер. Имеет инженерное образование и вполне мог состояться как специалист химического машиностроения. Подрабатывая вышибалой в одном из ночных клубов Сиднея, где тогда учился на магистра, он был замечен американской певицей Грейс Джойс. Она была впечатлена физическими данными парня и предложила стать ее телохранителем.

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Дольф Лундгрен в фильме "Крид"
Дольф Лундгрен в фильме "Крид" / Фото: Warner Bros. Pictures

Оказавшись в Нью-Йорке, Дольф начал пробовать себя в кинематографе и после многочисленных проб получил роль советского боксера Ивана Драго в фильме Сильвестра Сталлоне "Рокки 4". Говорят, Сталлоне настаивал, чтобы их спарринги на экране были "по-настоящему". В результате съемки на какое-то время пришлось остановить – режиссера увезли в больницу со сломанными ребрами.

За свою карьеру Лундгрен сыграл главные роли в более чем 50 фильмах.

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На сервисе OLL.TV вы можете пересмотреть фильмы с его участием в специальной подборке:

Подборку фильмов с Дольфом Лундгреном
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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