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Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс – одновременная премьера в Украине и в мире

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
29 декабря, 12:59
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1 января новый фильм выйдут в Амедиатеке на OLL.TV. В январе на сервисе также можно будет посмотреть и все остальные части франшизы
Где в Украине можно будет посмотреть Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогрвартс
Где в Украине можно будет посмотреть Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогрвартс / Фото: oll.tv

Самый волшебный подарок этого Нового года! В первый день 2022 состоится премьера специального эпизода, приуроченного к 20-летию одной из самых любимых франшиз всех времен и народов. Украинцы увидят картину одновременно с поклонниками саги во всем мире – 1 января "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" выйдет в подписке Amediateka на украинском стриминговом сервисе OLL.TV. И это еще не всё! В январе подписчики смогут увидеть здесь все части – от первой картины "Гарри Поттер и Философский камень" до последней "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2".

20 лет назад вышел первый фильм о Мальчике, который выжил. И с этого момента у миллионов людей появилась новая волшебная Вселенная, в которой живут маги и ничего не знающие о них маглы, где летают бездушные Дементоры, спасают волшебников сияющие Патронусы, где смертельно опасно произносить вслух имя Волан-де-Морта, и где однажды белая сова может принести приглашение на учебу в самую невероятную школу, о которой мечтает каждый, – Хогвартс.

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Новый эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" соберет вместе любимых актеров всех восьми фильмов. Когда в 2001 году они впервые встретились на съемочной площадке "Гарри Поттера и Философского камня" Эмме исполнилось 11 лет, а Дэниелу и Руперту по 12-13. Все следующие 10 лет они были вместе – снимались, росли, работали и взрослели на глазах друг у друга. Вплоть до выхода финальной картины в 2011 году.

"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" / Фото: пресс-служба

И вот Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон впервые за долгие годы вновь окажутся в стенах магической школы, встретятся со своими коллегами и режиссером Крисом Коламбусом. "Как будто мы и не расставались! – заметила Эмма Уотсон, встретившись с ребятами на съемках нового проекта. – И в то же время прошла вечность".

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Больше всего меня пугала мысль, что самое важное в нашей жизни уже позади, – признается Дэниел Рэдклифф. – Но я был так рад увидеть всех снова, что понял – я ошибался!

Зрителей ждет не только воссоединение главных лиц легендарной саги, но и увлекательные истории о том, как начиналась работа и проходили съемки экранизации книг Джоан Роулинг о юном волшебнике. В фильме будут ранее не публиковавшиеся интервью, актеры расскажут о своих самых ярких воспоминаниях со съемок, как это все начиналось для них и как знаменитый цикл влияет на их жизнь сегодня. "Мы – семья. И всегда будем частью жизни друг друга", – убежден Руперт Гринт.

По словам Тома Ашейма, президента Warner Bros, "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" — "это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира".

Кроме исполнителей главных ролей в фильме приняли участие Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Робби Колтрэйн, Бонни Райт, Эванна Линч, Том Фелтон, Альфред Энох, Имелда Стонтон, Мэттью Льюис, Иэн Харт, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс и Марк Уильямс.

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В Новый год встречайте праздник волшебства и незабываемых воспоминаний в кругу волшебников! – так говорится в тизере долгожданного проекта.

В Украине премьеру спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" можно будет легально посмотреть в Амедиатеке на сервисе OLL.TV с 1 января 2022.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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