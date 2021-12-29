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Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу – одночасна прем'єра в Україні та світі

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
29 грудня, 12:59
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1 січня новий фільм вийдуть в Амедіатеку на OLL.TV. У січні на сервісі також можна буде подивитися і всі інші частини франшизи
Де в Україні можна буде переглянути Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу
Де в Україні можна буде переглянути Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу / Фото: oll.tv

Найчарівніший подарунок цього Нового року! У перший день 2022 року відбудеться прем'єра спеціального епізоду, присвяченого 20-річчю однієї з найулюбленіших франшиз усіх часів та народів. Українці побачать картину одночасно з шанувальниками саги у всьому світі – 1 січня "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" вийде у підписці Amediateka на українському стрімінговому сервісі OLL.TV. І це ще не все! У січні підписники зможуть побачити тут усі частини – від першої картини "Гаррі Поттер та Філософський камінь" до останньої "Гаррі Поттер та Дари Смерті: Частина 2".

20 років тому вийшов перший фільм про Хлопчика, який вижив. І з цього моменту у мільйонів людей з'явився новий чарівний Всесвіт, в якому живуть маги і магли, які нічого не знають про них, де літають бездушні Дементори, рятують чарівників сяючі Патронуси, де смертельно небезпечно вимовляти вголос ім'я Волан-де-Морта, і де одного разу біла Сова може принести запрошення на навчання до самої неймовірної школи, про яку мріє кожен, – Гоґвортс.

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Новий епізод "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" збере разом улюблених акторів усіх восьми фільмів. Коли в 2001 році вони вперше зустрілися на знімальному майданчику "Гаррі Поттера та Філософського каменю" Еммі виповнилося 11 років, а Денієлу та Руперту по 12-13. Усі наступні 10 років вони були разом – знімалися, росли, працювали та дорослішали на очах один в одного. Аж до виходу фінальної картини у 2011 році.

"Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу" / Фото: прес-служба

І ось Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон вперше за довгі роки знову опиняться у стінах магічної школи, зустрінуться зі своїми колегами та режисером Крісом Коламбусом. "Ніби ми й не розлучалися! – зауважила Емма Вотсон, зустрівшись з хлопцями на зйомках нового проєкту. – І водночас минула вічність".

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Найбільше мене лякала думка, що найважливіше в нашому житті вже позаду, – зізнається Деніел Редкліфф. – Але я був такий радий побачити всіх знову, що зрозумів – я помилявся!

На глядачів чекає не лише возз'єднання головних осіб легендарної саги, а й захоплюючі історії про те, як розпочиналася робота та проходили зйомки екранізації книг Джоан Роулінг про юного чарівника. У фільмі будуть інтерв'ю, що раніше не публікувалися, актори розкажуть про свої найяскравіші спогади зі зйомок, як це все починалося для них і як знаменитий цикл впливає на їхнє життя сьогодні. "Ми сім'я. І завжди будемо частиною життя одне одного", – переконаний Руперт Грінт.

За словами Тома Ашейма, президента Warner Bros, "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу" — "це данина пошани всім, кого торкнулася кінофраншиза, від знімальної групи до відданих шанувальників, які продовжують підтримувати дух чарівного світу".

Окрім виконавців головних ролей у фільмі взяли участь Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Хелена Бонем Картер, Гері Олдман, Роббі Колтрейн, Бонні Райт, Еванна Лінч, Том Фелтон, Альфред Енох, Імелда Стонтон, Меттью Льюїс, Іен та Марк Вільямс.

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У Новий рік зустрічайте свято чарівництва та незабутніх спогадів у колі чарівників! – так йдеться у тизері довгоочікуваного проєкту.

В Україні прем'єру спецепізоду " Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" можна буде легально подивитися в Амедіатеці на сервісі OLL.TV з 1 січня 2022 року.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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