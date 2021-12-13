Игра в кальмара, Дюна, Спенсер: список номинантов на премию Золотой глобус-2022

В Калифорнии назвали номинантов 79 кинопремии. Кто же претендует на награду – читайте в материале

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус". / Фото: Скриншот из YouTube

Мы уже знаем номинантов музыкальной премии "Грэмми-2022" , где американский исполнитель Джон Батист обогнал всех по количеству номинаций. А уже сегодня стало известно, кого Голливудская ассоциация иностранной прессы номинировала на "Золотой глобус".

Киноленты "Власть пса" и "Белфаст" получили чуть ли не больше всего номинаций – у них на счету их по семь. Впрочем, не обделили вниманием и взрывные сериалы года – "Игра в кальмара" и "Наследники".

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Список номинантов "Золотого глобуса" уже разместили на официальном сайте премии.

Отметим, что в этом году Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) не требовала от студий и стрим-сервисов присылать для рассмотрения заявки (фильмы/сериалы), как это обычно происходило на "Золотом глобусе". В 2021 году рассматривались все ленты, выходившие в период с 1 января по 31 декабря.

"Золотой глобус": фильмы

Лучшая драма:

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"Белфаст"

"Власть пса"

"Дюна"

"Король Ричард"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший мюзикл/комедия:

"Вестсайдская история"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите вверх"

"Сирано"

"Тик-тик, бум!"

Лучший режиссер:

Кеннет Брана – "Белфаст"

Дэнни Вильнев – "Дюна"

Мэгги Джилленхол – "Незнакомая дочь"

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучшая актриса – драма:

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Леди Гага – "Дом Gucci"

Николь Кидман – "Быть Рикардо"

Оливия Колман – "Незнакомая дочь"

Кристен Стюарт – "Спенсер"

Джессика Честейн – "Глаза Темми Фэй"

Лучший актер – драма:

Махершала Али – "Лебединая песня"

Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"

Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"

Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса"

Уилл Смит – "Король Ричард"

Лучшая актриса – мюзикл/комедия:

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"

Марион Котияр – "Аннетт"

Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"

Эмма Стоун – "Круэлла"

Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Лучший актер – мюзикл/комедия:

Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!"

Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"

Питер Динклейдж – "Сирано"

Энтони Рамос – "На высоте мечты"

Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Лучшая актриса второго плана:

Катрина Балф – "Белфаст"

Кирстен Данст – "Власть пса"

Ариана ДеБоз – "Вестсайдская история"

Рут Негга – "Идентичность"

Онжаню Эллис – "Король Ричард"

Лучший актер второго плана:

Бен Аффлек – "Нежный бар"

Джейми Дорнан – "Белфаст"

Трой Коцур – "CODA: Ребенок глухих родителей"

Коди Смит-Макфи – "Власть пса"

Киран Хайндс – "Белфаст"

Лучший сценарий:

Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"

Кеннет Брана – "Белфаст"

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Адам МакКей – "Не смотрите вверх"

Аарон Соркин – "Быть Рикардо"

Лучший иностранный фильм:

"Герой" – Иран

"Купи номер 6" – Финляндия

"Параллельные матери" – Испания

"Рука бога" – Италия

"Сядь за руль моей машины" – Япония

Лучший анимационный фильм:

"Лука"

"Моя афганская семья"

"Побег"

"Райя и последний дракон"

"Энканто"

Лучший саундтрек:

Джонни Гринвуд – "Власть пса"

Александр Деспла – "Французский вестник"

Альберт Иглесиас – "Параллельные матери"

Джермейн Франко – "Энканто"

Ханс Циммер – "Дюна"

Лучшая песня:

Be Alive – "Король Ричард"

Dos Oruguitas – "Энканто"

Down to Joy – "Белфаст"

Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

No Time to Die – "Не время умирать"

"Золотой глобус": сериалы

Лучший телесериал – драма:

"Игра в кальмара"

"Люпен"

"Наследники"

"Поза"

"Утреннее шоу"

Лучший телесериал – комедия/мюзикл:

"Великая"

"Псы резервации"

"Тед Лассо"

"Убийства в одном доме"

"Хитрости"

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

"Импичмент: Американская История преступлений"

"Ломка"

"Мэйр из Исттауна"

"Подземная железная дорога"

"Уборщица. История матери-одиночки".

79-я церемония премии "Золотой глобус" пройдет 9 января 2022 года. Напомним, что в прошлый раз в номинации "Лучший драматический сериал" победила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы II – "Корона".