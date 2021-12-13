Игра в кальмара, Дюна, Спенсер: список номинантов на премию Золотой глобус-2022

Мы уже знаем номинантов музыкальной премии "Грэмми-2022" , где американский исполнитель Джон Батист обогнал всех по количеству номинаций. А уже сегодня стало известно, кого Голливудская ассоциация иностранной прессы номинировала на "Золотой глобус".
Киноленты "Власть пса" и "Белфаст" получили чуть ли не больше всего номинаций – у них на счету их по семь. Впрочем, не обделили вниманием и взрывные сериалы года – "Игра в кальмара" и "Наследники".
Список номинантов "Золотого глобуса" уже разместили на официальном сайте премии.
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Отметим, что в этом году Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) не требовала от студий и стрим-сервисов присылать для рассмотрения заявки (фильмы/сериалы), как это обычно происходило на "Золотом глобусе". В 2021 году рассматривались все ленты, выходившие в период с 1 января по 31 декабря.
"Золотой глобус": фильмы
Лучшая драма:
- "Белфаст"
- "Власть пса"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "CODA: Ребенок глухих родителей"
Лучший мюзикл/комедия:
- "Вестсайдская история"
- "Лакричная пицца"
- "Не смотрите вверх"
- "Сирано"
- "Тик-тик, бум!"
Лучший режиссер:
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Дэнни Вильнев – "Дюна"
- Мэгги Джилленхол – "Незнакомая дочь"
- Джейн Кэмпион – "Власть пса"
- Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"
Лучшая актриса – драма:
- Леди Гага – "Дом Gucci"
- Николь Кидман – "Быть Рикардо"
- Оливия Колман – "Незнакомая дочь"
- Кристен Стюарт – "Спенсер"
- Джессика Честейн – "Глаза Темми Фэй"
Лучший актер – драма:
- Махершала Али – "Лебединая песня"
- Хавьер Бардем – "Быть Рикардо"
- Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета"
- Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса"
- Уилл Смит – "Король Ричард"
Лучшая актриса – мюзикл/комедия:
- Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
- Марион Котияр – "Аннетт"
- Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите вверх"
- Эмма Стоун – "Круэлла"
- Алана Хаим – "Лакричная пицца"
Лучший актер – мюзикл/комедия:
- Эндрю Гарфилд – "Тик-тик, бум!"
- Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите вверх"
- Питер Динклейдж – "Сирано"
- Энтони Рамос – "На высоте мечты"
- Купер Хоффман – "Лакричная пицца"
Лучшая актриса второго плана:
- Катрина Балф – "Белфаст"
- Кирстен Данст – "Власть пса"
- Ариана ДеБоз – "Вестсайдская история"
- Рут Негга – "Идентичность"
- Онжаню Эллис – "Король Ричард"
Лучший актер второго плана:
- Бен Аффлек – "Нежный бар"
- Джейми Дорнан – "Белфаст"
- Трой Коцур – "CODA: Ребенок глухих родителей"
- Коди Смит-Макфи – "Власть пса"
- Киран Хайндс – "Белфаст"
Лучший сценарий:
- Пол Томас Андерсон – "Лакричная пицца"
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Джейн Кэмпион – "Власть пса"
- Адам МакКей – "Не смотрите вверх"
- Аарон Соркин – "Быть Рикардо"
Лучший иностранный фильм:
- "Герой" – Иран
- "Купи номер 6" – Финляндия
- "Параллельные матери" – Испания
- "Рука бога" – Италия
- "Сядь за руль моей машины" – Япония
Лучший анимационный фильм:
- "Лука"
- "Моя афганская семья"
- "Побег"
- "Райя и последний дракон"
- "Энканто"
Лучший саундтрек:
- Джонни Гринвуд – "Власть пса"
- Александр Деспла – "Французский вестник"
- Альберт Иглесиас – "Параллельные матери"
- Джермейн Франко – "Энканто"
- Ханс Циммер – "Дюна"
Лучшая песня:
- Be Alive – "Король Ричард"
- Dos Oruguitas – "Энканто"
- Down to Joy – "Белфаст"
- Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
- No Time to Die – "Не время умирать"
"Золотой глобус": сериалы
Лучший телесериал – драма:
- "Игра в кальмара"
- "Люпен"
- "Наследники"
- "Поза"
- "Утреннее шоу"
Лучший телесериал – комедия/мюзикл:
- "Великая"
- "Псы резервации"
- "Тед Лассо"
- "Убийства в одном доме"
- "Хитрости"
Лучший мини-сериал, антология или телефильм:
- "Импичмент: Американская История преступлений"
- "Ломка"
- "Мэйр из Исттауна"
- "Подземная железная дорога"
- "Уборщица. История матери-одиночки".
79-я церемония премии "Золотой глобус" пройдет 9 января 2022 года. Напомним, что в прошлый раз в номинации "Лучший драматический сериал" победила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы II – "Корона".