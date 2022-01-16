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Мать Гарри Поттера будет трансгендерной женщиной: чего еще ждать в сериале про волшебника?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 14:57
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Продюсеры предстоящего сериала по мотивам поттерианы решили внести серьезные коррективы в образы всеми знакомых персонажей. В проекте появятся разные национальности и гендерно-некомфорные герои
Родители Гарри Поттера в новом сериале могут быть темнокожие
Родители Гарри Поттера в новом сериале могут быть темнокожие / Фото: скриншот

В последнее время имя создательницы книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг все чаще появляется в скандальной хронике. Недавно писательницу обвинили в антисемитизме за образ гоблинов в книге о волшебнике.

Но похоже, что не за горами еще один скандал вокруг книги о Хогвартсе, ведь продюсер Меган Макелли заявила, что вскоре выйдет веб-сериал о Гарри Поттере. Об этом сообщает Daily Mail.

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Сюжет сериала будет немного отличаться от знакомой истории, а главными героями станут родители Поттера.

Создатели нового проекта сообщили о том, что уже начался кастинг на главные роли в предстоящем сериале. Продюсеры решили максимально разнообразить актерский состав и взять на главные роли небинарных, трансгендерных и не белых актеров.

Мать Поттера – трансгендерная женщина, а отец – не белый

Например, на роль родителей Гарри, Лили и Джеймса Поттер ищут артистов, внешне не похожих на персонажей Роулинг.

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В примечаниях кастинга указано, что это должен быть актер с внешностью "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского жителя".

Лили и Джеймс Поттер в серии фильмов/скриншот

Будет ли темнокожей Лили Поттер пока неизвестно, но главным требованием к героине остается то, что это должна быть "гендерно-неконформная, небинарная, транс-женщина".

Сириус Блэк будет женщиной?

Крестный Гарри Поттера Сириус Блэк, которого в фильмах о поттериане сыграл Гарри Олдман, может оказаться женщиной и тоже темнокожей.

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В кастинг-листах с описанием требуемых героев продюсеры не указали пол актера, а только его расовую принадлежность.

Гарри Олдман в роли Сириуса Блэка/скриншот

Похоже, такая смелость создателей сериала может не на шутку разозлить создательницу персонажей Джоан Роулинг, ведь все авторские права на книги о мире волшебников принадлежат ей.

Напомним, что из-за трансфобии писательницу даже не позвали сниматься в спецэпизоде "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Кстати говоря, мы описывали сюжет фильма.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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