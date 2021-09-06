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Комедия с Крус и Бандерасом и триллер со звездой сериала Ход королевы: обзор кинопремьер Венеции

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 17:02
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78-й Венецианский международный кинофестиваль, который в этом году открылся фильмом "Параллельные матери", продолжает впечатлять кинопремьерами
Кадры из фильмов "Прошлой ночью в Сохо", "Официальный конкурс", "Закат"
Кадры из фильмов "Прошлой ночью в Сохо", "Официальный конкурс", "Закат" / Фото: Скриншот из YouTube, labiennale.org

За прошедшие выходные на Венецианском кинофестивале прошли показы трех картин, которые были среди самых ожидаемых кинопремьер. Во внеконкурсной программе – триллер "Прошлой ночью в Сохо" со звездой нашумевшего сериала "Ход королевы" Аней Тейлор-Джой в главной роли. В основном конкурсе – испанская комедийная драма с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом, а также драматический фильм "Закат" с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур.

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Детальнее о фильмах – рассказываем далее.

"Прошлой ночью в Сохо"

4 сентября, в субботу, во внеконкурсной программе показали новый фильм режиссера Эдгара Райта, который снял многим известные "Малыш на драйве", "Армагеддец", "Типа крутые легавые". Звездой его нового психологического триллера "Прошлой ночью в Сохо" стала Аня Тейлор-Джон, наиболее известная по сериалу "Ход королевы".

По сюжету, молодая и талантливая дизайнер Элоиза открывает портал в Лондон 1960-х, где превращается в своего кумира – молодую певицу Сэнди. Мистическое перемещение впечатляет Элоизу и она даже встречает там свою любовь. Однако вскоре путешествие во времени оборачивается пугающими последствиями, а образ города-мечты – рушится.

"Официальный конкурс"

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Режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон решили высмеять мир кино с помощью самого кино. А название фильма "Официальный конкурс" говорит само за себя.

По сюжету, богатый бизнесмен нанимает эксцентричного режиссера Лолу, которую играет Пенелопа Крус, чтобы экранизировать культовый роман. По просьбе нанять лучших актеров, Лола приглашает на репетицию в свой особняк аргентинского актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес) и кинозвезду Феликса Риверо. Актеры должны сыграть враждующих друг с другом братьев, только вот актерам и так непросто взаимодействовать друг с другом, а методы работы Лолы еще больше все усложняют.

"Закат"

Еще одна премьера на Венецианском кинофестивале приковала к себе внимание и это новый фильм Мишеля Франко. Режиссер дважды получал награду "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, а в прошлом году на Венецианском был награжден премией Большого жюри за антиутопический триллер "Новый порядок". В этом году Мишель Франко возвращается на экраны с драмой "Закат", в которой главные роли сыграли Тим Рот ("Бешеные псы", "Обмани меня") и Шарлоттой Генсбур ("Нимфоманка", "Антихрист"). Кстати, сценарий фильма режиссер писал специально для Тима Рота.

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В центре сюжета – богатый наследник, который во время отпуска в Мексике узнает о смерти матери. Несмотря на то, что его сестра и родственники едут на похороны в Лондон, сам герой решает остаться в стране и переезжает в недорогой отель на побережье. Не зная языка и в целом ничего о жизни в стране, герой начинает общаться с местными жителями.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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