OLL.TV будет транслировать футбольные матчи чемпионата мира

Пока 24 и 29 марта состоятся другие матчи первенства мира, которые будут транслироваться на платформе OLL.TV.
Для многих поклонников, которые сейчас находятся на фронте, в терробороне, волонтерят или помогают в тылу – это возможность хотя бы на два часа отвлечься от напряжения войны, переключиться на любящие вещи, эмоционально восстановиться.
И OLL.TV хочет дать украинцам такую возможность. Вопреки войне.
Далее по теме
Следовательно, 24 марта в 21:45 состоятся полуфиналы плей-офф:
- Португалия – Турция
- Уэльс – Австрия
- Швеция – Чехия
- Италия – Северная Македония
29 марта 21:45 – финалы плей-офф:
- Португалия/Турция – Италия/Северная Македония
- Польша – Швеция/Чехия
Помните, оперативная информация – спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.