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OLL.TV будет транслировать футбольные матчи чемпионата мира

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22 марта, 20:14
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Чемпионат Украины остановлен и матчи сборной Украины предварительно перенесены на июнь. И наша команда еще сыграет свои матчи отбора на чемпионат мира после победы Украины! Мы это знаем точно

Пока 24 и 29 марта состоятся другие матчи первенства мира, которые будут транслироваться на платформе OLL.TV.

Для многих поклонников, которые сейчас находятся на фронте, в терробороне, волонтерят или помогают в тылу – это возможность хотя бы на два часа отвлечься от напряжения войны, переключиться на любящие вещи, эмоционально восстановиться.

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И OLL.TV хочет дать украинцам такую возможность. Вопреки войне.

Следовательно, 24 марта в 21:45 состоятся полуфиналы плей-офф:

  • Португалия – Турция
  • Уэльс – Австрия
  • Швеция – Чехия
  • Италия – Северная Македония

29 марта 21:45 – финалы плей-офф:

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  • Португалия/Турция – Италия/Северная Македония
  • Польша – Швеция/Чехия
Чемпионат Мира
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