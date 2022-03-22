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OLL.TV транслюватиме футбольні матчі чемпіонату світу

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22 березня, 20:14
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Наразі чемпіонат України зупинений і матчі збірної України попередньо перенесені на червень. Та наша команда ще зіграє свої матчі відбору до чемпіонату світу після перемоги України! Ми це знаємо точно

Поки ж 24 та 29 березня відбудуться інші матчі першості світу, які транслюватимуться на платформі OLL.TV.

Для багатьох шанувальників, які зараз перебувають на фронті, в теробороні, волонтерять чи допомогають в тилу – це можливість хоча б на дві години відволіктися від напруги війни, переключитися на речі, які вони люблять, емоційно відновитися.

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І OLL.TV хоче дати українцям таку можливість. Всупереч війні.

Отже, 24 березня о 21:45 відбудуться півфінали плей-оф:

  • Португалія – Туреччина
  • Уельс – Австрія
  • Швеція – Чехія
  • Італія – Північна Македонія

29 березня 21:45 – фінали плей-оф:

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  • Португалія/Туреччина – Італія/Північна Македонія
  • Польща – Швеція/Чехія
Чемпіонат Світу
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