OLL.TV транслюватиме футбольні матчі чемпіонату світу

Поки ж 24 та 29 березня відбудуться інші матчі першості світу, які транслюватимуться на платформі OLL.TV.
Для багатьох шанувальників, які зараз перебувають на фронті, в теробороні, волонтерять чи допомогають в тилу – це можливість хоча б на дві години відволіктися від напруги війни, переключитися на речі, які вони люблять, емоційно відновитися.
І OLL.TV хоче дати українцям таку можливість. Всупереч війні.
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Отже, 24 березня о 21:45 відбудуться півфінали плей-оф:
- Португалія – Туреччина
- Уельс – Австрія
- Швеція – Чехія
- Італія – Північна Македонія
29 березня 21:45 – фінали плей-оф:
- Португалія/Туреччина – Італія/Північна Македонія
- Польща – Швеція/Чехія
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