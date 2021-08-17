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Шикарная жизнь учеников элитной школы снова на виду

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
17 августа, 14:08
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Спустя девять лет после финального сезона культового провокационного сериала о золотой молодежи с Манхеттена проект снова возвращается на экраны
Перезапуск сериала "Сплетница" - доступен онлайн на OLL.TV
Перезапуск сериала "Сплетница" - доступен онлайн на OLL.TV / Фото: Скриншот из YouTube

Новый подростковый сериал "Сплетница" – это одновременно и перезапуск истории, и ее продолжение. Сериал со старым продюссерским, но обновленным актерским составом продолжает исследовать разные стороны жизни гламурной прослойки учеников элитной школы. И несмотря на разницу почти в десятилетие, темы не утратили своей актуальности. Посмотреть новый сезон "Сплетницы" можно на сервисе OLL.TV.

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Интриги, любовные страсти, шикарная жизнь главных героев, запретные вечеринки, наркотики, алкоголь и, конечно, все возрастающее влияние современных социальных сетей на жизнь подростков…

Режиссер перезапуска — Карина Эванс, снимавшая клипы для рэпера Дрейка. Остался без изменений и голос Сплетницы – ее вновь озвучила Кристен Белл.

Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала "Сплетница" / Фото: HBO

Кстати, за прообраз "Сплетницы" взят действующий инстаграм-аккаунт DeuxMoi, личность автора которого скрыта, а сведения о знаменитостях принимаются от всех пользователей (достоверность при этом не гарантируется).

"Сплетница" (2021)
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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