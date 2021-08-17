Розкішне життя учнів елітної школи знову в центрі увазі

Через дев'ять років після фінального сезону культового провокаційного серіалу про золоту молодь з Манхеттена проєкт знову повертається на екрани

Перезапуск серіалу "Пліткарка" - доступний онлайн на OLL.TV / Фото: Скріншот з YouTube

Новий підлітковий серіал "Пліткарка" – це одночасно і перезапуск історії, і її продовження. Серіал зі старим продюсерським, але оновленим акторським складом продовжує досліджувати різні сторони життя гламурного прошарку учнів елітної школи. І попри різницю майже в десятиліття, теми не втратили своєї актуальності. Подивитися новий сезон "Пліткарі" можна на сервісі OLL.TV.

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Інтриги, любовні пристрасті, шикарне життя головних героїв, заборонені вечірки, наркотики, алкоголь і, звичайно, сильний вплив сучасних соціальних мереж на життя підлітків...

Режисерка перезапуску – Карина Еванс, що знімала кліпи для репера Дрейка. Залишився без змін і голос Пліткарки – її знову озвучила Крістен Белл.

Кадр з серіалу "Пліткарка" / Фото: HBO

До речі, за прообраз "Пліткарі" взятий діючий Instagram-аккаунт DeuxMoi, особистість автора якого прихована, а новини про знаменитостей приймаються від усіх користувачів (достовірність при цьому не гарантується).

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