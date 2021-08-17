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Розкішне життя учнів елітної школи знову в центрі увазі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
17 серпня, 14:08
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Через дев'ять років після фінального сезону культового провокаційного серіалу про золоту молодь з Манхеттена проєкт знову повертається на екрани
Перезапуск серіалу "Пліткарка" - доступний онлайн на OLL.TV
Перезапуск серіалу "Пліткарка" - доступний онлайн на OLL.TV / Фото: Скріншот з YouTube

Новий підлітковий серіал "Пліткарка" – це одночасно і перезапуск історії, і її продовження. Серіал зі старим продюсерським, але оновленим акторським складом продовжує досліджувати різні сторони життя гламурного прошарку учнів елітної школи. І попри різницю майже в десятиліття, теми не втратили своєї актуальності. Подивитися новий сезон "Пліткарі" можна на сервісі OLL.TV.

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Інтриги, любовні пристрасті, шикарне життя головних героїв, заборонені вечірки, наркотики, алкоголь і, звичайно, сильний вплив сучасних соціальних мереж на життя підлітків...

Режисерка перезапуску – Карина Еванс, що знімала кліпи для репера Дрейка. Залишився без змін і голос Пліткарки – її знову озвучила Крістен Белл.

Кадр з серіалу "Пліткарка"
Кадр з серіалу "Пліткарка" / Фото: HBO

До речі, за прообраз "Пліткарі" взятий діючий Instagram-аккаунт DeuxMoi, особистість автора якого прихована, а новини про знаменитостей приймаються від усіх користувачів (достовірність при цьому не гарантується).

"Пліткарка" (2021)
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

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