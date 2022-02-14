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СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Смотрим впечатляющий тизер самого дорогого в истории сериала по Властелину колец (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 09:43
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Дебютный ролик показали во время американского Супербоула. "Кольца власти" стартуют на Amazon Prime Video 2 сентября
Тизер сериала по мотивам романов Дж.Р.Р. Толкина под названием "The Lord of the Rings: The Rings of Power"
Тизер сериала по мотивам романов Дж.Р.Р. Толкина под названием "The Lord of the Rings: The Rings of Power" / Фото: YouTube

Сериал "Властелин Колец: Кольца власти" снят по вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. Его премьера назначена на 2 сентября 2022 года. Эпизоды будут выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video по одному в неделю.

Ролик показали во время ежегодного "Супербоула", а также видео опубликовали в YouTube Prime video.

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Известно, что на производство первой части сериала потратили $465 млн — это колоссальная сумма для производства многосерийных шоу. Для сравнения, первый сезон "Игры престолов" обошелся создателям в $90 млн.

В сериале "The Lord of the Rings: The Rings of Power" появятся Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"), Роберт Арамайо ("Игра престолов"), Назанин Бониади ("Отель Мумбаи: Противостояние"), Морфидд Кларк ("Темные начала"), Овайн Артур ("Смерть в раю") и другие.

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Что известно о сюжете

Действие картины развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца, зрителям расскажут о происхождении всех колец власти. В шоу будет множество сюжетных линий и больше двадцати центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и новых.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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