Дивимося вражаючий тизер найдорожчого в історії серіалу за Володарем перснів (відео)

Дебютний ролик показали під час американського супербоулу. "Персні влади" стартують на Amazon Prime Video 2 вересня

Тизер серіалу за мотивами романів Дж.Р.Р. Толкіна під назвою "The Lord of the Rings: The Rings of Power" / Фото: YouTube

Серіал "Володар Перстнів: Персні влади", в якому знялася зірка "Ігри престолів", заснований на всесвіті Дж. Р. Р. Толкіна. Його прем'єра призначена на 2 вересня 2022 року. Епізоди виходитимуть в онлайн-кінотеатрі Prime Video по одному на тиждень.

Ролик показали під час щорічного "Супербоулу", а також відео опублікувано у YouTube Prime video.

Реклама

Відомо, що на виробництво першої частини серіалу витратили $465 млн. – це колосальна сума для виробництва багатосерійних шоу. Для порівняння, перший сезон "Ігри престолів" коштував творцям $90 млн.

У серіалі The Lord of the Rings: The Rings of Power з'являться Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабана"), Роберт Арамайо ("Гра престолів"), Назанін Боніаді ("Готель Мумбаї: Протистояння"), Морфідд Кларк ( "Темні матерії"), Овайн Артур ("Смерть у раю") та інші.

Реклама

Що відомо про сюжет

Дія картини розгорнеться за тисячі років до формування Братства Персня, глядачам розкажуть про походження всіх кілець влади. У шоу буде безліч сюжетних ліній та більше двадцяти центральних персонажів — як знайомих за оригінальними творами, так і нових.

Раніше у Мережу виклали радянську телевиставу за "Володарем перснів" і в глядачів сталася істерика.