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Триумфальный сериал: почему стоит посмотреть сатирическую драму "Наследники"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 17:51
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Американский сериал "Наследники" успел завоевать сердца зрителей по всему миру и получить множество престижных наград. В чем же его уникальность? Попробуем разобраться
Сериал "Наследники"
Сериал "Наследники"

Американская драма с элементами сатиры "Наследники" впервые вышла на экраны в 2018 и за это время успела стать триумфатором на многих кинопремиях. Так, сериал получил победу на "Злотом глобусе-2021" как лучший сериал-драма.

Сюжет сериала "Наследники"

В центре событий окажется семья медиамагната Логана Роя. Он владеет парками развлечений, кинотеатрами, но, к несчастью, уже стар для того, чтобы вести дела в одиночку. Глава семейства вынужден передать бразды правления в руки одного из своих детей, а их у Роя – четверо от двух браков.

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По мнению отца, лишь один из детей достоин занять пост отца – старший сын Конор. Проблема в одном – Рой-младший через чур одержим идеей о конце света, что смущает Логана.

Постер сериала "Наследники"
Постер сериала "Наследники"

Кроме Конора, у медиамагната есть еще два сына – Роман, который несерьезно относится к жизни, и Кендалл, страдающий от зависимости, а также дочь Шив – девушка вовлеченная в политику "левых".

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Узнав о том, что одному из них вскоре предстоит занять место главы конгломерата, наследники миллиардера начинают борьбу за лидерство в компании.

Кто снимается в "Наследниках"?

Главную роль в сериале, миллиардера Логана Роя, исполнил шотландский актер Брайан Кокс. За плечами кинозвезды роли в таких проектах как "Идентификация Борна", "Превосходство Борна", "Люди Икс 2", "Храброе сердце", "Троя" и "Доктор Кто". Кроме того, Кокс – обладатель двух премий Лоренса Оливье, премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Брайан Кокс исполнил роль Логана Роя
Брайан Кокс исполнил роль Логана Роя

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"Наследники" в сериале тоже подобраны очень удачно. Молодые актеры, которые уже успели показать себя как талантливые профессионалы.

Так, в сериале снялся Киран Калкин, младший брат Маколея Калкина, он исполнил роль Романа Роя.

Киран Калкин снялся в сериале "Наследники"
Киран Калкин снялся в сериале "Наследники"

Экранных братьев Калкина сыграли Алан Рак, известный по фильмам "Изгоняющий дьявола" и "битва за Землю", и Джереми Стронг – актер из фильмов "Джентельмены", "Линкольн" и другие.

Роль Шив Рой досталась австралийской актрисе Саре Снук, которая прославилась своими работами в фильмах "Помогите стать отцом" и "Джезабель".

Роль Шив Рой исполнила Сара Снук
Роль Шив Рой исполнила Сара Снук

Сколько наград у сериала "Наследники"?

За три сезона сериал успел насобирать множество премий и номинаций. Только за первый сезон "Наследники" получили 17 номинаций в различных киноконкурсах.

Кинокритики очень тепло приняли сатирическую драму. Хорошие отзывы получили как актерская игра, так и художественные средства в фильме – музыка, съемка.

Среди наград "Наследников" есть премия Британской академии телевидения за лучшую международную программу, "Золотой глобус" и "Эмми" за лучший драматический сериал.

Кроме того, Брайан Кокс получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Джереми Стронг получил "Эмми" в этой же номинации.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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