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Тріумфальний серіал: чому варто подивитися сатиричну драму "Спадкоємці"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 17:51
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Американський серіал "Спадкоємці" встиг завоювати серця глядачів по всьому світу та здобути безліч престижних нагород. У чому його унікальність? Спробуємо розібратися
Серіал "Спадкоємці"
Серіал "Спадкоємці" / Фото: instagram.com/succession/

Американська драма з елементами сатири "Спадкоємці" вперше вийшла на екрани у 2018 та за цей час встигла стати тріумфатором на багатьох кінопреміях. Так, серіал здобув перемогу на "Злотому глобусі-2021" як найкращий серіал-драма .

Сюжет серіалу "Спадкоємці"

У центрі подій опиниться сім'я медіамагната Логана Роя. Він володіє парками розваг, кінотеатрами, але, на жаль, вже старий для того, щоб вести справи на самоті. Глава сімейства змушений передати кермо влади в руки одного зі своїх дітей, а їх у Роя – четверо від двох шлюбів.

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На думку батька, лише один із дітей гідний обійняти посаду батька – старший син Конор. Проблема в одному – Рой-молодший дуже одержимий ідеєю про кінець світу, що бентежить Логана.

Постер серіалу "Спадкоємці"
Постер серіалу "Спадкоємці"

Крім Конора, медіамагнат має ще двох синів – Романа, який несерйозно ставиться до життя, і Кендалла, який страждає від залежності, а також дочка Шів – дівчина залучена до політики "лівих".

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Дізнавшись про те, що один з них незабаром має зайняти місце голови конгломерату, спадкоємці мільярдера починають боротьбу за лідерство в компанії.

Хто знімається у "Спадкоємцях"?

Головну роль у серіалі, мільярдера Логана Роя, виконав шотландський актор Брайан Кокс. За плечима кінозірки ролі у таких проектах як "Ідентифікація Борна", "Перевага Борна", "Люди Ікс 2", "Хоробре серце", "Троя" та "Доктор Хто". Крім того, Кокс – володар двох премій Лоренса Олів'є, премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Брайан Кокс виконав роль Логана Роя
Брайан Кокс виконав роль Логана Роя / Фото: instagram.com/succession/

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"Спадкоємці" у серіалі теж підібрані дуже вдало. Молоді актори, котрі вже встигли показати себе як талановиті професіонали.

Так, у серіалі знявся Кіран Калкін, молодший брат Маколея Калкіна, виконав роль Романа Роя.

Кіран Калкін знявся у серіалі "Спадкоємці"
Кіран Калкін знявся у серіалі "Спадкоємці" / Фото: instagram.com/succession/

Екранних братів Калкіна зіграли Алан Рак, відомий за фільмами "Вигоняючий диявола" і "битва за Землю", і Джеремі Стронг – актор з фільмів "Джентельмени", "Лінкольн" та інші.

Роль Шів Рой дісталася австралійській акторці Сарі Снук, яка прославилася своїми роботами у фільмах "Допоможіть стати батьком" та "Джезабель".

Роль Шів Рой виконала Сара Снук
Роль Шів Рой виконала Сара Снук

Скільки нагород у серіалу "Спадкоємці"?

За три сезони серіал встиг назбирати безліч премій та номінацій. Тільки за перший сезон "Спадкоємці" здобули 17 номінацій у різних кіноконкурсах.

Кінокритики дуже тепло прийняли сатиричну драму. Хороші відгуки отримали як акторська гра, так і мистецькі засоби у фільмі – музика, зйомка.

Серед нагород "Спадкоємців" є премія Британської академії телебачення за найкращу міжнародну програму, "Золотий глобус" та "Еммі" за найкращий драматичний серіал.

Крім того, Брайан Кокс отримав премію "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль. Джеремі Стронг отримав "Еммі" у цій же номінації.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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