"Украина" стал лучшим телеканалом года

В 2021 году телеканал "Украина" был самым популярным каналом среди всех украинцев. Канал получил абсолютное первенство по основным аудиториям: 18+ и 4+, как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине

Телеканал "Украина" стал лидером среди всех украинцев в 2021 году / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По аудитории 18+ (50 тыс.+)** средняя доля (shr,%) канала "Украина" в 2021 году составила 12,21%, рейтинг (rat, %) – 1,99%. По аудитории 18+ (вся Украина)**** средняя доля (shr, %) – 12,07%, рейтинг (rat, %) – 1,98%. По аудитории 4+ (Вся Украина)***, доля – 11,46%, рейтинг – 1,72%.

Телеканал "Украина" стал лидером среди всех украинцев / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Директор телеканала "Украина" Виктория Корогод рассказала об успехах и достижениях канала в прошлом году.

Это был очень непростой год, но мы выходим из него победителями. Канал "Украина" является каналом №1 для зрителей по всей стране. Наша "Маска" – лучшее развлекательное шоу года, а трансляции матчей Евро-2020 – возглавляют топ программ по всем основным аудиториям. Наши новости, социальные проекты и сериалы – абсолютные лидеры всех украинцев. Мы постоянно держим в фокусе все общественно важные темы и события, например, реализовали несколько волн информационно-просветительской кампании в поддержку вакцинации, – говорит Виктория Корогод.

Директор телеканала "Украина" также отметила, что 2021 год стал годом экспериментов и поделилась планами на 2022-й.

Мы уверенно освоили новую для себя территорию – собственное производство больших праймовых шоу. В эфир телеканала вышли два сезона "МАСКИ" и первый сезон "Співають всі!". Сейчас в работе новое шоу "Игры талантов", которое зрители увидят уже в феврале. Мы начали освоение нового для себя производственного направления – развлекательного кино для широкой аудитории: канал стал сопродюсером комедии "Велика прогулянка". В кино фильм можно будет увидеть уже 24 февраля. Поэтому на 2022 год наши планы не менее амбициозны – громкие премьеры фильмов, шоу и сериалов, которые стартуют уже в январе", – отметила директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

2021 год стал очень успешным для телеканала "Украина" / Фото: телеканал "Украина"

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Лидером в 2021 году канал Украина сделали премьеры масштабных шоу, праздничные спецэфиры, профессиональные новости, футбольные трансляции, любимые сериалы, информационно-аналитические программы и остро социальные проекты.

Исторический поединок национальных сборных Украины и Англии на Евро-2020 установил абсолютный рекорд по всем основным аудиториям среди всех программ в 2021 году. Так, по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) – рейтинг матча достиг 13,9%, а доля – 41,31%, по аудитории 4+ (вся Украина"), рейтинг – 11,37%, а доля – 38,83%, по аудитории 18-54 (города 50 тыс.+), рейтинг 12,17%, а доля – 43,36%. Благодаря эксклюзивным трансляциям канала "Украина" матчей Евро-2020 более 15 миллионов*** украинских болельщики смогли в прямом эфире приобщиться к празднику европейского футбола и вместе со всей страной болеть за нашу сборную.

В январе 2021 года в эфире канала "Украина" стартовало гипершоу "МАСКА" по формату мирового бестселлера The Masked Singer. В течение всего года "МАСКА" удерживала лидерство среди больших праймовых шоу. В 2021 году первый сезон "МАСКИ" стал абсолютным рекордсменом среди больших шоу, по всем основным аудиториям. Так, по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) – рейтинг шоу достиг 8,92%, а доля – 23,27%, по аудитории 4+ (вся Украина"), рейтинг – 7,39%, доля – 21,44%, по аудитории 18-54 (города 50 тыс.+), рейтинг – 5,1%, доля – 17,06%.

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В течение всего года "МАСКА" удерживала лидерство среди больших праймовых шоу / Фото: телеканал "Украина"

В общем, первый сезон "МАСКИ" просмотрели 14,5 млн. украинцев*** Также в топ-5 праймовых шоу года среди всех телеканалов "МАСКА-2" и народное певческое шоу "Співають всі!", кастинг второго сезона которого идет прямо сейчас (**/***). В общей сложности все праймовые шоу в 2021 году на канале "Украина" просмотрели 16,5 млн. зрителей.

Шоу "МАСКА" стало любимой передачей миллионов украинцев / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также зрители высоко оценили эфир канала "Украина" в главные праздники года – День Независимости и Новый год. 24 августа телеканал "Украина" стал лидером телевизионного просмотра широкой аудитории (**/***). Доля канала по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) составила – 14,61%, рейтинг – 2,6%. В 2021 году канал "Украина" единственный из больших каналов подготовил собственное шоу к 30-летию обретения Независимости "З Днем народження, Україно!". Шоу стало лидером в своем слоте**/***: доля – 17,3%, рейтинг – 5,16%, по аудитории 18+ (50 тыс.+).

Невероятный концерт на берегу Днепра просмотрели более 5 млн зрителей. Также на канале "Украина" самыми высокими, среди каналов-трансляторов, были показатели праздничного концерта "Незалежність в нашій ДНК. День народження країни". По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля составила 15,32%, рейтинг – 4,56%. Всего концерт на канале "Украина" просмотрели 4,3 млн. украинцев. Выпуск праймовых новостей "Сегодня" стал лучшей программой дня, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праздничного выпуска составила 20,05%, рейтинг – 5,82%.

К Новому году канал создал масштабный проект "Новорічна Маска", который стал лучшим развлекательным шоу новогодней ночи**/****: по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля – 17,53%, рейтинг – 7,74%, по за аудитории 18+ (вся Украина) – доля – 15,82%, рейтинг – 7,06%. А лучшей программой в новогоднюю ночь, по аудитории 18+ (города 50 тыс.+), стало Новогоднее поздравление Президента Украины, которое вышло в эфире телеканала "Украина": по аудитории 18+ (города 50 тыс.+), доля – 19,91%, рейтинг – 9,18%; по аудитории 18+ (вся Украина), доля – 17,63%, рейтинг – 7,74%.

"Новорічна "МАСКА" стала лидером новогодней ночи / Фото: телеканал "Украина"

Также 31 декабря канал "Украина" стал лидером телевизионного просмотра как за весь день, так и в новогоднюю ночь (**). Среднесуточные показатели канала по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) составляли: доля – 13,68%, рейтинг – 3,35%. В прайм-тайм (тайм-слот 20:00 -02:00) канал лидировал по трем аудиториям: 18+ (города 50 тыс.+), 18+ (вся Украина), 4+ (вся Украина): по аудитории 18+ (города 50 тыс.+) праймовые показатели – 17,13% доля, 7,27% – рейтинг. Для новогодней ночи канал "Украина" подготовил традиционный концерт "Музыкальная платформа", в который вошли песни, выбранные зрителями в голосовании за Лучшую песню года. В целом Новый год с каналом "Украина" встречали более 8,5 млн. украинцев*** (охват по аудитории 4+, в тайм-слоте 20:00 – 02:00).

Телеканал "Украина" стал лучшим в новогоднюю ночь / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

К рождественским праздникам канал "Украина" подготовил для зрителей премьеру комедии-квеста "ДЕ ГРОШІ" с Адой Роговцевой и Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главных ролях. За их неожиданными приключениями и поисками клада, спрятанного в таинственном доме-квесте, наблюдали 4,6 млн украинцев***.

Самое известное и популярное социальное ток-шоу страны "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым отметило 9 лет в эфире. Это самое продолжительное социальное ток-шоу на украинском телевидении. В 2021 году телевизионная аудитория "Говорить Україна" составила 20,3 млн *** зрителей. Программа была лидером своего тайм-слота по широким аудиториям (**/***). По аудитории 18+ (50 тыс.+), доля проекта в 2021 году составила 15,55%, рейтинг – 5,64%, по аудитории 4+ (Вся Украина), доля – 15,55% рейтинг – 5,64%.

"Говорить Україна" с Алексеем Сухановым отметило 9 лет в эфире / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Первенство по широким аудиториям (**/***) в своем тайм-слоте получила "Головна тема" с Еленой Кот. По аудитории 18+ (50 тыс.+), доля проекта в 2021 году составила 12,56%, рейтинг – 4,3%, по аудитории 4+ (Вся Украина), доля – 11,31% рейтинг – 3,56%. В этом году проект обновил формат, в каждом выпуске стало больше резонансных тем, журналистских расследований и экспериментов. Ради зрителей журналисты "Головної теми" проводили рискованные спецоперации, исследовали качество вакцины и антибиотиков, разбирались в том, как выбрать качественный хлеб, мясо, сок, масло, молоко и другие продукты, давали советы, как уберечься от мошенников, онлайн-преступников, некачественных интернет покупок и прочих неприятностей. В 2021 году телевизионная аудитория "Головної теми" достигла 15,5 млн *** зрителей.

Программа "Свобода слова Савика Шустера" лидировала среди политических ток-шоу украинских телеканалов по широким аудиториям (**/***). По аудитории 18+ (50 тыс.+), доля проекта в 2021 году составила 10,69%, рейтинг – 3,43%, по аудитории 4+ (Вся Украина), доля – 8,86% рейтинг – 2,58%. В целом, за принципиальными дискуссиями в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" в 2021 году наблюдали 15 млн. украинцев***.

В 2021 году новости "Сегодня" были лидерами информационного вещания по широкой аудитории (**). По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 12,10%, рейтинг – 3,85, аудитория в год – 21,2 млн. зрителей***. Информационно-аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" также лидировал по широкой аудитории (**/***) как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+), доля проекта в 2021 году составила 13,92%, рейтинг – 5,04%, по аудитории 4+ (Вся Украина), доля – 13,05% рейтинг – 4,33%, аудитория за год – 17,5 млн***. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" в год – 23,5 млн. зрителей***.

"Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" также лидировал по широкой аудитории / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Традиционно высокий зрительский интерес удерживали сериалы канала "Украина". Лучшим праймовым сериалом года стал "Женский доктор-5" (Film.ua), который по аудитории 18+ (50 тыс.+) получил долю – 18,2%, рейтинг – 6,68%; аудитория – 14,2 млн***. В топ премьерных сериалов канала "Украина" в 2021 году также вошли: криминальная драма "Я заберу твою семью" ("Киевтелефильм", по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 18,58%, рейтинг – 6,57%, аудитория – 10,9 млн***); детектив "Мертвые лилии" ("Украинская продакшн студия", по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 16,56%, рейтинг – 6,10%, аудитория – 10,7 млн***); медицинская драма "Клятва врача" ("Plan B", по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 19,21%, рейтинг – 5,93%, аудитория – 10,1 млн***); продолжение истории любви любимых героев "Тайная любовь. Возвращение" (Star Media, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 16,76%, рейтинг – 5,72%, аудитория – 8,3 млн***) и другие.

Среди сериалов выходного дня лучшей стала 4-серийная мелодрама "Добрая душа", роль врача в которой сыграл Алексей Суханов (Filmstream, по аудитории 18+ (50 тыс.+), доля – 23,54%, рейтинг – 9,11%, аудитория – 7,6 млн***). Также в топе криминальная драма "Алмазная корона" ("Киевтелефильм", по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 20,31%, рейтинг – 7,64%, аудитория – 7, млн.***). Остросюжетная драма "Вспомнить себя" (Vileton Films, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 19,1%, рейтинг – 7,37, аудитория – 5,6 млн). Мелодрама с Адой Роговцевой "Нарисуй мне маму" (IVORY films, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 18,92%, рейтинг – 7,24%, аудитория – 6,8 млн).

Среди сериалов выходного дня лучшей стала 4-серийная мелодрама "Добрая душа" / Фото: пресс-служба

Мелодрама "Формула счастья" (Sisters Production, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 18,58%, рейтинг – 7,03%, аудитория – 6,7 млн). Также в 2021 году канал "Украина" запустил ряд дневных и предпраймовых сериалов, получивших высокое внимание зрителей: комедия "Люся Интерн" ("ТелеПро", аудитория 8,3 млн. зрителей), "Топтун" (IVORY films, аудитория 10, 8 млн. зрителей), "Детский телохранитель" ("ТелеПро", аудитория 11,6 млн. зрителей).

Насыщенным был год для утреннего шоу канала "Украина". Вместе с информационно-развлекательной программой "Ранок з Україною" в 2021 году просыпалось 13,5 млн украинцев***. В течение года команда "Ранку з Україною" реализовала ряд спецпроектов, в частности – к 8 Марта, Дню Независимости и Дню защитников и защитниц Украины. В 2021 году в эфире утреннего шоу канала "Украина" появился целый ряд авторских рубрик с полезными советами из разных сфер жизни: "Спроси Комаровского", "Лиля советует" – полезные советы от звездной ведущей Лилии Ребрик, "Жить легко с Адамовой" – советы известного психолога Елены Адамовой, "Советы юриста Константина Гамкрелидзе" и другие.

Также 2021 принес обновление популярному проекту о жизни звезд "Зірковий Шлях", теперь зрители канала "Украина" начинают выходные с новостей звездной жизни от журналистов и ведущих проекта Алены Винницкой и Даниэля Салема. В 2021 году аудитория проекта составила 15,5 млн***. Неизменно популярным у зрителей остается мейковер шоу "Миссия красота", четвертый сезон в 2021 году просмотрели 10 млн. украинцев. Премьерный проект "Хід прокурора" со Святославом Пискуном, в котором реконструировали историю раскрытия резонансных преступлений прошлых десятилетий, посмотрели 8,2 млн зрителей***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс.+".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс.+".

***Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка "Вся Украина"

****Данные рассчитаны для аудитории в возрасте старше 18 лет, выборка "Вся Украина"

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный союз. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 2021 год – финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov#. Детальнее по показателям и определению целевых аудиторий в глоссарии ИТК.