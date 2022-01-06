"Україна" став найкращим телеканалом року

У 2021 році телеканал "Україна" був найпопулярнішим каналом серед усіх українців. Канал отримав абсолютну першість за основними аудиторіями: 18+ та 4+ як у містах з населенням понад 50 тис. мешканців, так і по всій Україні.

Телеканал "Україна" став лідером серед усіх українців у 2021 році / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За аудиторією 18+ (50 тис.+)** середня частка (shr,%) каналу "Україна" у 2021 році становила 12,21%, рейтинг (rat, %) – 1,99%. За аудиторією 18+ (вся Україна)**** середня частка (shr,%) – 12,07%, рейтинг (rat, %) – 1,98%. За аудиторією 4+ (Вся Україна)***, частка – 11,46 %, рейтинг – 1,72%.

Телеканал "Україна" став лідером серед усіх українців / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Директорка телеканалу "Україна" Вікторія Корогод розповіла про успіхи та досягнення каналу минулого року.

Це був дуже непростий рік, але ми виходимо з нього переможцями. Канал "Україна" є каналом №1 для глядачів по всій країні. Наша "Маска" – найкраще розважальне шоу року, а трансляції матчів Євро-2020 – очолюють топ програм, за всіма основними аудиторіями. Наші новини, соціальні проєкти й серіали – абсолютні лідери серед усіх українців. Ми постійно тримаємо в фокусі всі суспільно важливі теми й події, приміром, реалізували кілька хвиль інформаційно-просвітницької кампанії на підтримку вакцинації, – каже Вікторія Корогод.

Директорка телеканалу "Україна" також зазначила, що 2021 рік став роком експериментів та поділилася планами на 2022-й.

Ми впевнено освоїли нову для себе територію – власне виробництво великих праймових шоу. В ефір телеканалу вийшли два сезони "МАСКИ" та перший сезон "Співають всі". Зараз у роботі нове шоу "Ігри талантів", яке глядачі побачать вже у лютому. Ми розпочали освоєння нового для себе виробничого напряму – розважального кіно для широкої аудиторії: канал став співпродюсером комедії "Велика прогулянка. У кіно стрічку можна буде побачити вже 24 лютого. Тож, на 2022 рік наші плани не менш амбітні – гучні прем’єри фільмів, шоу та серіалів, які стартують вже у січні, – зазначила директорка телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

2021 став дуже успішним для телеканалу "Україна" / Фото: телеканал "Україна"

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Лідером у 2021 році канал "Україна" зробили прем’єри масштабних шоу, святкові спецефіри, професійні новини, футбольні трансляції, улюблені серіали, інформаційно-аналітичні програми та гостро соціальні проєкти.

Історичний двобій національних збірних України та Англії на ЄВРО-2020 встановив абсолютний рекорд дивлення за всіма основними аудиторіями серед усіх програм у 2021 році. Так, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) – рейтинг матчу сягнув 13,9%, а частка – 41,31%, за аудиторією 4+ (вся Україна"), рейтинг – 11,37%, а частка – 38,83%, за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+), рейтинг 12,17%, а частка – 43,36%. Завдяки ексклюзивним трансляціям каналом "Україна" матчів Євро-2020 15 162 726*** українських уболівальники змогли в прямому ефірі долучитись до свята європейського футболу та разом з усією країною вболівати за нашу збірну.

У січні 2021 року в ефірі каналу "Україна" стартувало гіпер-шоу "МАСКА" за форматом світового бестселера The Masked Singer. Протягом усього року "МАСКА" тримала лідерство серед великих праймових шоу. У 2021 році перший сезон "МАСКИ" став абсолютним рекордсменом серед великих праймових шоу, за всіма основними аудиторіями. Так, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) – рейтинг шоу сягнув 8,92%, а частка – 23,27%, за аудиторією 4+ (вся Україна"), рейтинг – 7,39%, а частка – 21,44%, за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+), рейтинг 5,1%, а частка – 17,06%.

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Протягом усього року "МАСКА" утримувала лідерство серед великих праймових шоу. / Фото: телеканал "Україна"

Загалом, перший сезон "МАСКИ" переглянули 14,5 млн. українців.*** Також у топ-5 праймових шоу року серед усіх телеканалів "МАСКА-2" та народне співоче шоу "Співають всі", кастинг другого сезону якого триває просто зараз (**/***). Загалом всі праймові шоу у 2021 році на каналі "Україна" переглянули 16,5 млн. глядачів

Шоу "МАСКА" стало улюбленою передачею мільйонів українців / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також глядачі високо оцінили ефір каналу "Україна" у головні свята року – День Незалежності та Новий рік. 24 серпня телеканал "Україна" став лідером телевізійного перегляду за широкою аудиторією (**/***). Частка каналу, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) становила – 14,61%, рейтинг – 2,6%. У 2021 році канал "Україна" єдиний з великих каналів підготував власне шоу до 30 річниці здобуття Незалежності "З Днем народження, Україно!". Шоу стало лідером у своєму слоті**/***: частка – 17,3%, рейтинг – 5,16%, за аудиторією 18+ (50 тис.+). Неймовірний концерт на березі Дніпра переглянули понад 5 млн. глядачів.

Також на каналі "Україна" найвищими, серед каналів-трансляторів, були показники святкового концерту "Незалежність в нашій ДНК. День народження країни". За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) частка становила 15,32%, рейтинг – 4,56%. Всього концерт на каналі "Україна" переглянули 4,3 млн. українців. Випуск праймових новин "Сьогодні" став найкращою програмою дня, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка святкового випуску становила 20,05%, рейтинг – 5,82%.

До нового року канал зняв масштабний проєкт "Новорічна Маска", який став найкращим розважальним шоу новорічної ночі**/****, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+): частка – 17,53%, рейтинг – 7,74%, а також за аудиторією 18+ (вся Україна) – частка – 15,82%, рейтинг – 7,06%. А найкращою програмою у новорічну ніч Новорічне привітання Президента України, яке вийшло в ефірі каналу "Україна": за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка – 19,91%, рейтинг – 9,18%; за аудиторією 18+ (вся Україна), частка – 17,63%, рейтинг – 7,74%.

"Новорічна "МАСКА" стала лідером новорічної ночі / Фото: телеканал "Україна"

Також, 31 грудня канал "Україна" став лідером телевізійного перегляду як за весь день, так і в новорічну ніч**. Середньодобові показника каналу, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) становили: частка – 13,68%, рейтинг – 3,35%. У прайм-тайм (тайм-слот 20:00 – 02:00) канал лідирував за трьома аудиторіями: 18+ (міста 50 тис.+), 18+ (вся Україна), 4+ (вся Україна): за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) праймові показники – 17,13% частка, 7,27% – рейтинг. До новорічної ночі канал "Україна" підготував також традиційний концерт "Музична платформа", до якого увійшли пісні, які обирали глядачі в голосуванні за Найкращу пісню року. Загалом, Новий рік з каналом "Україна" зустрічали понад 8,5 млн. українців*** (охоплення у тайм-слоті 20:00 – 02:00, за аудиторією 4+, вся Україна).

Телеканал "Україна" став найкращим у новорічну ніч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

До різдвяних свят канал "Україна" приготував для глядачів прем’єру комедії квесту "ДЕ ГРОШІ" з Адою Роговцевою та Михайлом Хомою (DZIDZIO) у головних ролях. За їхніми несподіваними пригодами та пошуками скарбу, захованого в таємничому будинку-квесті, спостерігали 4,6 млн. українців***.

Найвідоміше і найпопулярніше соціальне ток-шоу країни "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим відзначило 9 років в ефірі. Це – найбільш тривале соціальне ток-шоу на українському телебаченні. У 2021 році телевізійна аудиторія "Говорить Україна" становила 20,3 млн*** глядачів. Програма була лідером свого тайм-слоту за широкими аудиторіями (**/***). За аудиторією 18+ (50 тис.+), частка проєкту в 2021 році становила 15,55%, рейтинг – 5,64%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 15,55% рейтинг – 5,64%.

"Говорити Україна" з Олексієм Сухановим відзначило 9 років в ефірі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Першість за широкими аудиторіями (**/***) у своєму тайм-слоті отримала "Головна тема" з Оленою Кот. За аудиторією 18+ (50 тис.+), частка проєкту в 2021 році становила 12,56%, рейтинг – 4,3%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 11,31% рейтинг – 3,56%. Цього року проєкт оновив формат, у кожному випуску стало більше резонансних тем, журналістських розслідувань та експериментів. Заради глядачів журналісти "Головної теми" проводили ризиковані спецоперації, досліджували якість вакцини та антибіотиків, розбирались у тому, як вибрати якісні хліб, м’ясо, сік, олію, молоко та інші продукти, давали поради, як вберегтись від шахраїв, онлайн злочинців, неякісних інтернет покупок та інших неприємностей. У 2021 році телевізійна аудиторія "Головної теми" досягла 15,5 млн*** глядачів.

Програма "Свобода слова Савіка Шустера" беззаперечно лідирувала серед політичних ток-шоу українських телеканалів за широкими аудиторіями (**/***). За аудиторією 18+ (50 тис.+), частка проєкту в 2021 році становила 10,69%, рейтинг – 3,43%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 8,86% рейтинг – 2,58%. Загалом, за принциповим дикусіями у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у 2021 році спостерігали 15 млн. українців***.

У 2021-му році новини "Сьогодні" були лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією (**) . За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 12,10%, рейтинг – 3,85, аудиторія за рік – 21,2 млн. глядачів***. Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією (**/***) як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+), частка проєкту в 2021 році становила 13,92%, рейтинг – 5,04%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 13,05% рейтинг – 4,33%, аудиторія за рік – 17,5 млн***. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 23,5 млн. глядачів***.

"Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував з широкої аудиторії / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Традиційно високий інтерес глядачів тримали серіали каналу "Україна". Найкращим праймовим серіалом року став "Жіночий лікар-5" (Film.ua), який за аудиторією 18+ (50 тис.+) отримав частку – 18,2%, рейтинг – 6,68%; аудиторія – 14,2 млн***. До топу прем’єрних серіалів каналу "Україна" в 2021 році також увійшли: кримінальна драма "Я заберу твою сім'ю" ("Київтелефільм", за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 18,58%, рейтинг – 6,57%, аудиторія – 10,9 млн***); детектив "Мертві лілії" ("Українська продакшн студія", за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 16,56%, рейтинг – 6,10%, аудиторія – 10,7 млн***); медична драма "Клятва лікаря" ("Plan B", за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 19,21%, рейтинг – 5,93%, аудиторія – 10,1 млн***); продовження історії кохання улюблених героїв "Таємне кохання. Повернення" (Star Media, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 16,76%, рейтинг – 5,72%, аудиторія – 8,3 млн***) та інші.

Серед серіалів вихідного дня найкращою стала 4-серійна мелодрама "Добра душа", роль лікаря в якій зіграв Олексій Суханов (Filmstream, за аудиторією 18+ (50 тис.+), частка – 23,54%, рейтинг – 9,11%, аудиторія – 7,6 млн***). Також у топі кримінальна драма "Діамантова корона" ("Київтелефільм", за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 20,31%, рейтинг – 7,64%, аудиторія – 7, млн.***). Гостросюжетна драма "Згадати себе" (Vileton Films, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 19,1%, рейтинг – 7,37, аудиторія – 5,6 млн). Мелодрама з Адою Роговцевою "Намалюй мені маму" (IVORY films, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 18,92%, рейтинг – 7,24%, аудиторія – 6,8 млн).

Серед серіалів вихідного дня найкращою стала 4-серійна мелодрама "Добра душа" / Фото: прес-служба

Мелодрама "Формула щастя" (Sisters Production, за аудиторією 18+ (50 тис.+), частка – 18,58%, рейтинг – 7,03%, аудиторія – 6,7 млн). Також у 2021 році канал "Україна" запустив низку денних та передпраймових серіалів, які отримали високу увагу глядачів: комедія "Люся Інтерн" ("ТелеПро", аудиторія 8,3 млн. глядачів), "Топтун" (IVORY films, аудиторія 10, 8) млн. глядачів), "Дитячий охоронець" ("ТелеПро", аудиторія 11,6 млн. глядачів).

Насиченим був рік для вранішнього шоу каналу "Україна". Разом з інформаційно-розважальною програмою "Ранок з Україною" у 2021 році прокидалось 13,5 млн. українців***. Протягом року команда "Ранку з Україною" реалізувала низку спецпроектів, зокрема – до 8 Березня, Дня Незалежності та Дня захисників та захисниць України. У 2021 році в ефірі ранкового шоу каналу "Україна" з'явилася ціла низка авторських рубрик з корисними порадами з різних сфер життя: "Запитай Комаровського", "Ліля радить" – корисні поради від зіркової ведучої Лілії Ребрик, "Жити легко з Адамовою" – поради відомого психолога Олени Адамової, "Поради юриста Костянтина Гамкрелідзе" та інші.

Також 2021 рік приніс оновлення популярному проекту про життя зірок "Зірковий Шлях", тепер глядачі каналу "Україна" розпочинають вихідні з новин зіркового життя від журналістів та ведучих проекту Олени Вінницької та Даніеля Салема. У 2021 році аудиторія проекту становила 15,5 млн ***. Незмінно популярним у глядачів залишається мейковер шоу "Місія краса", четвертий сезон 2021 року переглянули 10 млн. українців. Прем'єрний проєкт "Хід прокурора" зі Святославом Піскуном, в якому реконструювали історію розкриття резонансних злочинів минулих десятиліть, переглянули 8,2 млн. глядачів***.

* Дані розраховані для аудиторій у віці 18-54 вибірка "50 тис.+".

** Дані розраховані для аудиторій у віці старше 18 років вибірка "50 тис.+".

***Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка "Вся Україна"

****Дані розраховані для аудиторії у віці старше 18 років, вибірка "Вся Україна"

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Данні надані на телеканалі "Україна". Дані за 2021 рік – фінальні, розраховані за показниками rat%, shr% та cov#. Детальніше за показниками та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.