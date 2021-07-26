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30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллионера: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
26 июля, 11:11
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Невеста выбрала шикарное свадебное платье от Dolce&Gabanna. Торжественная церемония бракосочетания прошла на вилле Aldo Brandini в итальянском городе Фраскати
Леди Китти Спенсер вышла замуж в Италии
Леди Китти Спенсер вышла замуж в Италии / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, которой недавно открыли памятник, выбрала необычное платье в викторианском стиле с высокой горловиной, рукавами-фонариками и завязанной талией. Все это сочеталось с длинным шлейфом и изящными серьгами-кольцами.

Леди Китти Спенсер в свадебном платье от Dolce & Gabanna
Леди Китти Спенсер в свадебном платье от Dolce & Gabanna / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Супруг Леди Китти Спенсер, 62-летний предприниматель Майкл Льюис, облачился в стильный белый костюм, черный туфли и бабочку.

Майкл Льюис и Леди Китти Спенсер
Майкл Льюис и Леди Китти Спенсер / Фото: instagram.com/madameei

В особый день рядом с Китти были ее друзья и родственники, включая ее братьев Луи Спенсера – виконта Олторпа и Сэмюэла Эйткена, сообщает Daily Mail.

Также на торжестве присутствовали сестры Китти – близнецы Элиза и Амелия, виконтесса Эмма Веймут и ее муж Сеулин Тинн. Хоть принцы Уильям и Гарри все еще близки с родственниками со стороны своей покойной матери, никто из них, похоже, не посетил свадьбу Леди Китти.

К слову, Леди Китти Спенсер в тот вечер сменила несколько нарядов. Платье для свадебной вечеринки тоже было от Dolce&Gabanna. Это неудивительно, ведь Китти является амбассадором этого знаменитого бренда.

В тренде

Леди Китти Спенсер в Dolce&Gabanna
Леди Китти Спенсер в Dolce&Gabanna / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Новость о помолвке Леди Китти и Майкла Льюиса появилась в январе 2020 года. Для Майкла брак стал вторым, для Китти – первым.

Напомним, отец Китти Спенсер, Чарльз Спенсер, ранее опубликовал редкое детское фото принцессы Дианы.

Смотрите видеосюжет о свадьбах знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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