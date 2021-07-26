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30-річна племінниця принцеси Діани вийшла заміж за 62-річного мільйонера: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
26 липня, 11:11
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Наречена вибрала шикарну весільну сукню від Dolce & Gabanna. Урочиста церемонія одруження пройшла на віллі Aldo Brandini в італійському місті Фраскаті
Леді Кітті Спенсер вийшла заміж в Італії
Леді Кітті Спенсер вийшла заміж в Італії / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Леді Кітті Спенсер, племінниця принцеси Діани, якій нещодавно відкрили пам'ятник, вибрала незвичайну сукню в вікторіанському стилі з високою горловиною, рукавами-ліхтариками і зав'язаною талією. Все це поєднувалося з довгим шлейфом і витонченими сережками-кільцями.

Леді Кітті Спенсер у весільній сукні від Dolce & Gabbana
Леді Кітті Спенсер у весільній сукні від Dolce & Gabbana / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Чоловік Леді Кітті Спенсер, 62-річний підприємець Майкл Льюїс, убрався в стильний білий костюм, чорні туфлі і метелик.

Майкл Льюїс і Леді Кітті Спенсер
Майкл Льюїс і Леді Кітті Спенсер / Фото: instagram.com/madameei

В особливий день поруч з Кітті були її друзі і родичі, зокрема її брати Луї Спенсер – віконт Олторпа і Семюел Ейткен, повідомляє Daily Mail.

Також на святі були присутні сестри Кітті – близнюки Еліза і Амелія, віконтеса Емма Веймут і її чоловік Сеулін Тінн. Хоч принци Вільям і Гаррі все ще близькі з родичами з боку своєї покійної матері, ніхто з них, схоже, не відвідав весілля Леді Кітті.

До слова, Леді Кітті Спенсер в той вечір змінила кілька нарядів. Сукня для весільної вечірки теж була від Dolce & Gabanna. Це не дивно, адже Кітті є Амбассадор цього знаменитого бренду.

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Леди Кітті Спенсер в Dolce&Gabanna
Леди Кітті Спенсер в Dolce&Gabanna / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Новина про заручини Леді Кітті і Майкла Льюїса з'явилася в січні 2020 року. Для Майкла шлюб став другим, для Кітті – першим.

Нагадаємо, батько Кітті Спенсер, Чарльз Спенсер, раніше опублікував рідкісне дитяче фото принцеси Діани.

Дивіться відеосюжет про весілля знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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