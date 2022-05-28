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Экс-муж Меган Маркл намерен раскрыть неприятные подробности о герцогине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 мая, 16:15
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Меган Маркл опасается, что бывший супруг раскроет неприятные подробности о ее жизни до замужества с принцем Гарри
Бывший муж Меган Маркл даст откровенное интервью о герцогине
Бывший муж Меган Маркл даст откровенное интервью о герцогине / Фото: Getty Images

Расстаться с прошлым Меган Маркл не удается даже после нескольких лет брака с принцем Гарри. Из-за этого герцогине приходится часто попадать в конфликтные ситуации, а сестра Маркл Саманта утверждает, что именно герцогиня Сассекская довела их отца Томаса до инсульта частыми скандалами.

Но, похоже, что скоро Меган ждут новые неприятности. Как пишет издание Express, бывший супруг Тревор Энгельсон намерен раскрыть новые подробности отношений с экс-супругой. Речь идет о предстоящей книге Тома Бауэра, который хочет привлечь режиссера для создания своего произведения.

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Королевский эксперт Нил Шон уверяет, что экс-супруг Меган может рассказать не самые приятные истории из прошлого нынешней герцогини.

История Тревора сама по себе примечательна тем, что он никогда не говорил под запись о своем периоде с Меган Маркл. Когда вы думаете об этом, читаете истории, если вы им верите, как она просто хотела забрать миксер или блендер, отправила обратно его кольцо и тому подобное, у каждой истории есть две стороны и конечно, мы знаем только ее версию событий, – поделился эксперт Нил Шон.

По слова эксперта, Тревор расскажет о том, как Маркл требовала у бывшего мужа снимать ее в его фильмах, а также "придиралась" к режиссеру.

Напомним, в прошлом году старший брат Меган Маркл Томас публично извинился перед ней и принцем Гарри.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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