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Колишній чоловік Меган Маркл має намір розкрити неприємні подробиці про герцогиню

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 травня, 16:15
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Меган Маркл побоюється, що колишній чоловік розкриє неприємні подробиці про її життя до заміжжя з принцом Гаррі
Колишній чоловік Меган Маркл дасть відверте інтерв'ю про герцогиню
Колишній чоловік Меган Маркл дасть відверте інтерв'ю про герцогиню / Фото: Getty Images

Попрощатися з минулим Меган Маркл не вдається навіть після кількох років шлюбу з принцом Гаррі. Через це герцогині часто доводиться потрапляти в конфліктні ситуації, а сестра Маркл Саманта стверджує, що саме герцогиня Сассекська довела їхнього батька Томаса до інсульту частими скандалами.

Але, схоже, невдовзі на Меган чекають нові неприємності. Як пише видання Express, колишній чоловік Тревор Енгельсон має намір розкрити нові подробиці відносин з екс-дружиною. Йдеться про майбутню книгу Тома Бауера, який хоче залучити режисера до створення свого твору.

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Королівський експерт Ніл Шон запевняє, що ексчоловік Меган може розповісти не найприємніші історії із минулого нинішньої герцогині.

Історія Тревора сама по собі примітна тим, що він ніколи не говорив під запис про свій період з Меганом Марклом. Коли ви думаєте про це, читаєте історії, якщо ви їм вірите, як вона просто хотіла забрати міксер або блендер, відправила назад його кільце тощо, кожна історія має дві сторони і звичайно, ми знаємо тільки її версію подій, – поділився експерт Ніл Шон.

За словами експерта, Тревор розповість про те, як Маркл вимагала у колишнього чоловіка знімати її у його фільмах, а також "чіплялася" до режисера.

Нагадаємо, минулого року старший брат Меган Маркл Томас публічно вибачився перед нею та принцом Гаррі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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