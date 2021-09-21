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Про принца Філіпа зняли документальний фільм: де і коли його дивитися

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 06:30
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Чоловік королеви Єлизавети II помер в квітні цього року, не доживши до свого 100-річчя два місяці. Канал ВВС One підготував фільм про герцога Единбурзького
ВВС готують документальній фільм про принца Філіпа
ВВС готують документальній фільм про принца Філіпа / Фото: instagram.com/clarencehouse

Вся Велика Британія була глибоко засмучена смертю принца Філіпа в квітні 2021 року. Герцога Единбурзького, який був одружений на королеві понад півстоліття, називають найвірнішим чоловіком в королівській історії.

Особливу історію життя принца Філіпа розкриють в новому документальному фільмі BBC One. Уривком з цього фільму члени королівської сім'ї поділилися в Instagram.

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У ролику можна побачити, як принц Філіп катається на велосипеді.

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Коли вийде документальний фільм про принца Філіпа?

Документальний фільм Prince Philip: The Royal Family Remembers можна буде побачити в середу, 22 вересня, о 21:00 на каналі BBC One, а пізніше він буде доступний в Мережі.

Що покажуть у фільмі?

Картина включає в себе інтерв'ю з декількома членами королівської сім'ї і друзями, які поділилися своїми найпотаємнішими спогадами про Філіпа. У шоу будуть представлені кадри, зняті до і після смерті герцога Единбурзького.

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Принц Филипп
Принц Филипп / Фото: Getty Images

Принц Філіп помер за два місяці до свого 100-го дня народження. Офіційною причиною смерті була названа старість – в Великій Британії цей термін в свідоцтві про смерть вказують у тих випадках, коли покійному було більше 80 років.

Напередодні смерті принц Філіп хворів, а також переніс операцію на серці.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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