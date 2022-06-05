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Пиппа Миддлтон показала округлившийся животик на юбилее королевы (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 16:58
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Сестра Кейт Миддлтон намекнула на свою третью беременность округлившимся животиком на праздновании Платинового юбилея правления королевы Елизаветы
Пиппа Миддлтон ждет третьего ребенка
Пиппа Миддлтон ждет третьего ребенка / Фото: Getty Images

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон появилась на праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы. В этом году Ее Величество не смогла посетить часть мероприятий, поэтому все внимание было приковано к другим членам монаршей семьи.

Так, внимательные поклонники заметили, что у 38-летней Пиппы Миддлтон округлился животик. Сестру герцогини тут же заподозрили в третьей беременности.

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Пиппа Миддтон ждет третьего ребенка
Пиппа Миддтон ждет третьего ребенка / Фото: Getty Images

Изданию Page Six удалось пообщаться с инсайдерами, которые подтвердили догадки фанатов о том, что Пиппа и ее супруг Джеймс Мэттьюз в ожидании малыша. Источник сообщил, что пара "так счастлива", а Пиппа – "прирожденная мама".

Пиппа Миддлтон показала округлившийся животик
Пиппа Миддлтон показала округлившийся животик / Фото: Getty Images

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Напомним, что 38-летняя сестра герцогини Кембриджской замужем за бывшим автогонщиком и менеджером хедж-фонда 46-летним Джеймсом Мэттьюзом. У супругов уже есть двое детей – 3-летний сын, Артур Майкл Уильям Мэттьюз, и годовалая дочь, Грейс Элизабет Джейн Мэттьюз.

А пока сестра герцогини только в ожидании малыша, королевская семья поздравила с днем рождения дочь принца Гарри и Меган Маркл, Лилибет Диану. Свой первый годик малышка встретила во время празднования Платинового юбилея прабабушки-королевы в Лондоне.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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