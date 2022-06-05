Пиппа Миддлтон показала округлившийся животик на юбилее королевы (фото)

Сестра Кейт Миддлтон намекнула на свою третью беременность округлившимся животиком на праздновании Платинового юбилея правления королевы Елизаветы

Пиппа Миддлтон ждет третьего ребенка / Фото: Getty Images

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон появилась на праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы. В этом году Ее Величество не смогла посетить часть мероприятий, поэтому все внимание было приковано к другим членам монаршей семьи.

Так, внимательные поклонники заметили, что у 38-летней Пиппы Миддлтон округлился животик. Сестру герцогини тут же заподозрили в третьей беременности.

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Пиппа Миддтон ждет третьего ребенка / Фото: Getty Images

Изданию Page Six удалось пообщаться с инсайдерами, которые подтвердили догадки фанатов о том, что Пиппа и ее супруг Джеймс Мэттьюз в ожидании малыша. Источник сообщил, что пара "так счастлива", а Пиппа – "прирожденная мама".

Пиппа Миддлтон показала округлившийся животик / Фото: Getty Images

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Напомним, что 38-летняя сестра герцогини Кембриджской замужем за бывшим автогонщиком и менеджером хедж-фонда 46-летним Джеймсом Мэттьюзом. У супругов уже есть двое детей – 3-летний сын, Артур Майкл Уильям Мэттьюз, и годовалая дочь, Грейс Элизабет Джейн Мэттьюз.

А пока сестра герцогини только в ожидании малыша, королевская семья поздравила с днем рождения дочь принца Гарри и Меган Маркл, Лилибет Диану. Свой первый годик малышка встретила во время празднования Платинового юбилея прабабушки-королевы в Лондоне.