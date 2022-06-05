Піппа Міддлтон показала округлий животик на ювілеї королеви (фото)

Сестра Кейт Міддлтон натякнула на свою третю вагітність животиком, що округлився, на святкуванні Платинового ювілею правління королеви Єлизавети.

Піппа Міддлтон чекає на третю дитину / Фото: Getty Images

Молодша сестра Кембриджської герцогині Піппа Міддлтон з'явилася на святкуванні 70-річчя правління королеви Єлизавети. Цього року Її Величність не змогла відвідати частину заходів, тому вся увага була прикута до інших членів монаршої сім'ї.

Так, уважні шанувальники помітили, що у 38-річної Піппи Міддлтон округлився животик. Сестру герцогині відразу запідозрили у третій вагітності.

Реклама

Піппа Міддтон чекає на третю дитину / Фото: Getty Images

Виданню Page Six вдалося поспілкуватися з інсайдерами, які підтвердили здогади фанатів про те, що Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз в очікуванні малюка. Джерело повідомило, що пара "така щаслива", а Піппа – "природжена мама".

Піппа Міддлтон показала округлий животик / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, що 38-річна сестра герцогині Кембріджської одружена з колишнім автогонщиком і менеджером хедж-фонду 46-річним Джеймсом Меттьюзом. У подружжя вже є двоє дітей – 3-річний син, Артур Майкл Вільям Меттьюз, і однорічна дочка, Грейс Елізабет Джейн Меттьюз.

А поки що сестра герцогині тільки в очікуванні малюка, королівська родина привітала з днем народження дочку принца Гаррі та Меган Маркл, Лілібет Діану . Свій перший рік малюк зустрів під час святкування Платинового ювілею прабабусі-королеви в Лондоні.