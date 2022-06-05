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Піппа Міддлтон показала округлий животик на ювілеї королеви (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 16:58
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Сестра Кейт Міддлтон натякнула на свою третю вагітність животиком, що округлився, на святкуванні Платинового ювілею правління королеви Єлизавети.
Піппа Міддлтон чекає на третю дитину
Піппа Міддлтон чекає на третю дитину / Фото: Getty Images

Молодша сестра Кембриджської герцогині Піппа Міддлтон з'явилася на святкуванні 70-річчя правління королеви Єлизавети. Цього року Її Величність не змогла відвідати частину заходів, тому вся увага була прикута до інших членів монаршої сім'ї.

Так, уважні шанувальники помітили, що у 38-річної Піппи Міддлтон округлився животик. Сестру герцогині відразу запідозрили у третій вагітності.

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Піппа Міддтон чекає на третю дитину
Піппа Міддтон чекає на третю дитину / Фото: Getty Images

Виданню Page Six вдалося поспілкуватися з інсайдерами, які підтвердили здогади фанатів про те, що Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз в очікуванні малюка. Джерело повідомило, що пара "така щаслива", а Піппа – "природжена мама".

Піппа Міддлтон показала округлий животик
Піппа Міддлтон показала округлий животик / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що 38-річна сестра герцогині Кембріджської одружена з колишнім автогонщиком і менеджером хедж-фонду 46-річним Джеймсом Меттьюзом. У подружжя вже є двоє дітей – 3-річний син, Артур Майкл Вільям Меттьюз, і однорічна дочка, Грейс Елізабет Джейн Меттьюз.

А поки що сестра герцогині тільки в очікуванні малюка, королівська родина привітала з днем народження дочку принца Гаррі та Меган Маркл, Лілібет Діану . Свій перший рік малюк зустрів під час святкування Платинового ювілею прабабусі-королеви в Лондоні.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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