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Почему дочь Елизаветы II не любила принцессу Диану

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 07:46
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Принцесса Анна никогда не ладила с супругой старшего брата – принцессой Дианой. Дочери Елизаветы II не нравилось, что леди Ди не всегда придерживалась правил королевской семьи
Принцессе Диане не удалось наладить отношения с принцессой Анной
Принцессе Диане не удалось наладить отношения с принцессой Анной / Фото: Getty Images

Не все члены королевской семьи любили принцессу Диану. Особенно дочь Елизаветы II принцесса Анна находилась в весьма прохладных отношениях с леди Ди. Как рассказал писатель Ричард Кей, дочери королевы не нравилась публичная деятельность Дианы, а точнее ее образ "народной принцессы". Об этом пишет Express.

"Ей не нравилось, как она выполняла свой долг, и то, как она использовала СМИ для продвижения собственного бренда. У Анны в то время был гораздо более традиционный подход к монархии и королевскому долгу. Из-за этого у дочери королевы возникла сильная неприязнь к леди Ди", – рассказал королевский писатель.

Принцесса Анна не любила принцессу Диану
Принцесса Анна не любила принцессу Диану / Фото: Getty Images

Не сложились отношения у принцессы Анны и с Меган Маркл – она не одобряла избранницу принца Гарри. Анна пыталась отговорить племянника от женитьбы на актрисе. Она боялась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии. В СМИ появилась информация, что супруга принца Гарри именно дочь Елизаветы II считает расистом в королевской семье.

Больше о принцессе Диане смотрите в сюжете:

Ранее в СМИ ожидали, что принцесса Анна может дать откровенное интервью.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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