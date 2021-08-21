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Принц Джордж дал своему отцу милое прозвище, о котором проболталась Кейт Миддлтон

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 06:30
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Герцогиня Кембриджская рассказала, как ее первенец называет принца Уильяма. Джордж также придумал прозвище для королевы Елизаветы II
Принц Джордж дал своему отцу милое прозвище
Принц Джордж дал своему отцу милое прозвище / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Во время беседы с волонтерами накануне Кейт Миддлтон, которая поработает вместе с Меган Маркл над новым проектом, проболталась, что Джордж называет принца Уильяма "Попс". Об этом сообщает Express.

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Попс – не единственное милое прозвище, используемое детьми Кейт и Уильяма. В 2016 году герцогиня Кембриджская рассказала, как ее старший сын называет свою прабабушку.

Джорджу всего 2,5 года, и он называет ее "Ган-Ган", – призналась в интервью супруга принца Уильяма.

В детстве королеву Елизавету II звали "Лилибет" и это также имя дали принц Гарри и Меган Маркл своей новорожденной дочери – малышку называют Лилибет Диана.

В июле принцу Джорджу исполнилось восемь лет. Накануне его дня рождения Кейт Миддлтон опубликовала новый портрет сына, который сняла лично.

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А принц Уильям недавно раскрыл хобби своей супруги. Оказывается, Кейт любит вязать. Она часто занималась этим во время третьей беременности и даже связала свитер для маленького принца Луи.

Кто и зачем хотел отравить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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