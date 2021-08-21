Принц Джордж дал своему отцу милое прозвище, о котором проболталась Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская рассказала, как ее первенец называет принца Уильяма. Джордж также придумал прозвище для королевы Елизаветы II

Принц Джордж дал своему отцу милое прозвище / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Во время беседы с волонтерами накануне Кейт Миддлтон, которая поработает вместе с Меган Маркл над новым проектом, проболталась, что Джордж называет принца Уильяма "Попс". Об этом сообщает Express.

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Попс – не единственное милое прозвище, используемое детьми Кейт и Уильяма. В 2016 году герцогиня Кембриджская рассказала, как ее старший сын называет свою прабабушку.

Джорджу всего 2,5 года, и он называет ее "Ган-Ган", – призналась в интервью супруга принца Уильяма.

В детстве королеву Елизавету II звали "Лилибет" и это также имя дали принц Гарри и Меган Маркл своей новорожденной дочери – малышку называют Лилибет Диана.

В июле принцу Джорджу исполнилось восемь лет. Накануне его дня рождения Кейт Миддлтон опубликовала новый портрет сына, который сняла лично.

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А принц Уильям недавно раскрыл хобби своей супруги. Оказывается, Кейт любит вязать. Она часто занималась этим во время третьей беременности и даже связала свитер для маленького принца Луи.

Кто и зачем хотел отравить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

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