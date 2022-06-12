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Рептилоид, который лечит людей духами: все, что нужно знать о сумасшедшем женихе принцессы Норвегии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 13:20
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Стало известно, что Марта-Луиза выходит замуж за афроамериканского шамана. Рассказываем о непростой жизни мужчины, который приворожил норвежскую принцессу
Марта-Луиза объявила о помолвке с шаманом Дуреком Верреттом
Марта-Луиза объявила о помолвке с шаманом Дуреком Верреттом / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях старшая наследница короля Норвегии Харальда V и королевы Сони – 50-летняя принцесса Марта-Луиза обручилась с 47-летним Дуреком Верреттом. Она – четвертая наследница в очереди на престол и он – выходец из неблагополучной семьи, называющий себя шаманом в шестом поколении колдунов. Вы спросите, что это за чепуха?! Но это абсолютно реальная история:)

Что известно о загадочном женихе Марты-Луизы и как он смог покорить ее сердце – читайте в материале на сайте "Сегодня".

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Откуда взялся Дурек Верретт и чем он занимается

Дурек родом из Сакраменто. Известно, что у мужчины было нелегкое детство. Его изнасиловал няня-мужчина, которого наняли родители. Мама рано ушла из семьи, а папа много работал и пьянствовал. В подростковом возрасте у Верретта были проблемы с алкоголем и наркотиками. Год он отсидел в тюрьме из-за того, что он с друзьями сжег дом во время тусовки.

Мужчина работал моделью на ТВ в Лос-Анджелесе, куда он вскоре переехал. Во время этой работы Верретт закрутил роман с массажистом Хэнком Гирбертом.

Ближе к 30 годам Дурек начал посвящать себя колдовству и шаманству. Короче говоря, он начал изучать азы мошенничества:)

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Дурака Верретта неоднократно называли аферистом
Дурака Верретта неоднократно называли аферистом

Теперь же Верретт называет себя "гибридом рептилии и Андромеды". Он отрицает химиотерапию в лечении рака и совсем не доверяет традиционной медицине. Мужчина заявляет, что сам может вылечить человека от любой болезни с помощью духов мертвецов. Известно, что он принимает пациентов (да, у него есть пациенты!) в частной клинике, расположенной в сердце Лос-Анджелеса.

Более того, шаман говорит, будто он воскрес из мира мертвых и в этом ему помогла связь с духами!

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В 2018 году в одном из интервью Верретт отметил, что может изменять возраст человека, а в другой раз признался, что якобы предусмотрел теракты 11 сентября 2001 года. Не жених, а мечта! (если что, это сарказм).

Принцесса и шаман вместе с 2019 года
Принцесса и шаман вместе с 2019 года / Фото: instagram.com/shamandurek

Верретт учился у индейцев племен лакота и чероки, изучал теорию гаитянского и нигерийского шаманства. Его не раз обвиняли в мошенничестве. Но колдун, как ни странно, все отрицает.

Кстати, о Варретте знают и голливудские звезды, которые неоднократно обращались к нему. Так, шаман промывает мозги Гвинет Пэлтроу и Нини Добрев.

Как аферист из Лос-Анджелеса влюбил в себя Марту-Луизу

В 2002 году принцесса вышла замуж за норвежского писателя Ари Бена. У них родилось трое детей. В 2016 году пара развелась, а через три года Бен совершил самоубийство. В том же 2019 году стало известно об отношениях Марты-Луизы с шаманом.

Марта-Луиза и Дурек верят в колдовство
Марта-Луиза и Дурек верят в колдовство

По словам Варретта, со своей возлюбленной они познакомились в Лос-Анджелесе, когда принцесса пришла к нему на прием. Кстати, Марта-Луиза сама интересуется мистикой, верит в духов и ангелов. Несколько лет назад она открыла детскую образовательную платформу... для контактов со вселенной и ангелами. После этого королевская семья на годы спрятала принцессу от прессы, а в Норвегии ее же стали называть чудачкой.

Марта-Луиза – четвертая наследница в очереди на престол
Марта-Луиза – четвертая наследница в очереди на престол / Фото: Getty Images

Дурек сумел убедить королевское лицо, что в прошлой жизни они были мужем и женой, а сам он был королем.

В то же время Марта-Луиза утверждает, что их познакомил общий друг, который очень долго просил ее ответить на звонки Варретта. И вот в 2019 году она согласилась.

Норвежцы не одобрили отношения такой парочки. Также обществу не понравилось, что влюбленные устроили тур лекций под названием "Шаман и принцесса". Люди предположили, что Марта-Луиза пользуется титулом, чтобы пропагандировать инфоцыганство.

Ради Дурака Марта-Луиза отказалась от титулов
Ради Дурака Марта-Луиза отказалась от титулов / Фото: instagram.com/shamandurek

Впоследствии принцесса отказалась от использования титула в бизнес-проектах, а Дурек принял решение не переезжать в Норвегию, как он планировал раньше.

Как пишет издание VL.NO, влюбленные планируют вместе жить в США, однако Марта-Луиза заверила, что будет часто посещать родителей.

Ранее мы писали, что княгиня Шарлен, имеющая проблемы с психикой, впервые за долгое время появилась на публике с мужем.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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