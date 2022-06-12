Рептилоїд, який лікує людей духами: все, що потрібно знати про божевільного нареченого принцеси Норвегії

Днями старша спадкоємиця короля Норвегії Харальда V та королеви Соні – 50-річна принцеса Марта-Луїза заручилася з 47-річним Дуреком Верреттом. Вона – четверта спадкоємиця в черзі на престол і він – вихідець з неблагополучної сім'ї, який називає себе шаманом у шостому поколінні чаклунів. Ви запитаєте, що це за нісенітниці?! Але це абсолютно реальна історія:)
Що відомо про загадкового нареченого Марти-Луїзи та як він зміг підкорити її серце – читайте у матеріалі на сайті "Сьогодні".
Звідки взявся Дурек Верретт та чим саме він займається
Дурек родом із Сакраменто. Відомо, що у чоловіка було нелегке дитинство. Його зґвалтував няня-чоловік, якого найняли йому батьки. Мама рано пішла з сім'ї, а тато багато працював та пиячив. У підлітковому віці у Верретта були проблеми з алкоголем та наркотиками. Рік він відсидів у в'язниці через те, що він з друзями спалили дім під час тусовки.
Чоловік працював моделлю на ТБ у Лос-Анджелесі, куди він невдозві переїхав. Під час цієї роботи Верретт закрутив роман з масажистом Хенком Гірбертом.
Ближче до 30 років Дурек почав присвячувати себе чаклунству та шаманству. Коротко кажучи, він почав вивчати ази шахрайства:)
Нині ж Верретт називає себе "гібридом рептилії та Андромеди". Він заперечує хіміотерапію у лікуванні раку та й зовсім не довіряє традиційній медицині. Чоловік заявляє, що сам може вилікувати людину від будь-якої хвороби за допомогою духів мерців. Відомо, що він приймає пацієнтів (так, у нього є пацієнти!) в приватній клініці, розташованій у серці Лос-Анджелеса.
Ба більше, шаман каже, нібито він воскрес зі світу мертвих і в цьому йому допоміг зв'язок з духами!
У 2018 році в одному з інтерв'ю Верретт запевнив, що може змінювати вік людини, а згодом зізнався, що нібито передбачив теракти 11 вересня 2001 року. Не наречений, а мрія! (раптом що, то це сарказм).
Верретт навчався в індійців племен лакота і черокі, вивчав теорію гаїтянського та нігерійського шаманства. Його неодноразово звинувачували у шахрайстві. Але чаклун, як не дивно, все заперечує.
До речі, про Варретта знають і голлівудські зірки, які неодноразово звертались до нього. Шаман промиває мізки Гвінет Пелтроу та Ніні Добрєв.
Як аферист з Лос-Анджелеса закохав у себе Марту-Луїзу
У 2002 році принцеса одружилась з норвезьким письменником Арі Бена. У них народилось троє дітей. У 2016 році пара розлучилась, а через три роки Бен наклав на себе руки. А у 2019 році стало відомо про стосунки Марти-Луїзи з шаманом.
За словами Варретта, зі своєю коханою вони познайомились у Лос-Анджелесі, коли принцеса прийшла до нього на прийом. До речі, Марта- Луїза сама цікавиться містикою, вірить у духів і янголів. Декілька років тому вона відкрила дитячу освітню платформу для контактів із всесвітом та ангелами. Після цього королівська сім'я на роки сховала принцесу від преси, а у Норвегії її ж почали називати дивачкою.
Дурек зумів переконати королівську особу, що в минулому житті вони були чоловіком та дружиною, а сам він був королем.
Водночас Марта-Луїза стверджує, що їх познайомив спільний друг, який дуже довго просив її відповісти на дзвінки Варретта. І от у 2019 році вона погодилась.
Норвежці не схвалили стосунки такої парочки. Також суспільству не сподобалося, що закохані влаштували тур лекцій під назвою "Шаман і принцеса". Люди припустили, що Марта-Луїза користується титулом, щоб пропагувати інфоциганство.
Згодом принцеса відмовилася від використання титулу в бізнес-проєктах, а Дурек ухвалив рішення не переїжджати до Норвегії, як він планував раніше.
Як пише видання VL.NO, закохані планують разом жити в США, однак Марта-Луїза зазначила, що часто відвідуватиме батьків.
Раніше ми писали, що княгиня Шарлен, яка має проблеми з психікою, вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"