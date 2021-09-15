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Cын Елизаветы II оспорит иск по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
15 сентября, 07:50
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Американка Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю, который 20 лет назад совершил в отношении нее акты сексуального насилия. Но член королевской семьи не признает своей вины
Адвокаты принца Эндрю будут оспаривать обвинения американки Вирджинии Джуффре
Адвокаты принца Эндрю будут оспаривать обвинения американки Вирджинии Джуффре / Фото: Getty Images

Адвокаты сына Елизаветы II впервые отреагировали на иск американки, которая обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Они заявили, что иск является необоснованным, и утверждают, что юридические документы по делу не были вручены должным образом – повестку в американский суд выслали по почте, а по британским правилам они должны быть переданы через пристава Соединенного Королевства. Об этом пишет CNN.

Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

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Адвокат сына королевы Эндрю Бреттлер во время досудебного заседания отметил, что юридическая команда принца будет оспаривать законность иска.

Мы считаем, что это безосновательный и потенциально незаконный иск, который истец подал против герцога, – заявил адвокат.

Адвокат заявил, что Джуффре не имела права подавать иск против его клиента. По его словам, ранее американка подписала отказ от возможности подать в суд на принца Эндрю "и других лиц" при условии разрешения другого иска.

Следующие слушание в Нью-Йорке запланировано на 13 октября.

Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

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Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

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Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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