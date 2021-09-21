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Сын Елизаветы II сбежал в Шотландию от расследования дела об изнасиловании 17-летней

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 сентября, 11:05
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Американка обвинила принца Эндрю в изнасиловании и подала в суд на члена королевской семьи. Сын королевы не признает своей вины
Адвокаты принца Эндрю пытаются закрыть дело об изнасиловании
Адвокаты принца Эндрю пытаются закрыть дело об изнасиловании / Фото: Getty Images

Принц Эндрю надеется, что получится выйти сухим из воды после секс-скандала. Его адвокаты сейчас делают все возможное для этого. Сам принц Эндрю находится в королевской резиденции в Балморале и не собирается пока возвращаться в Лондон. Герцог Йоркский даже пока не может встретиться со своей дочкой Беатрис и познакомиться с новорожденной внучкой.

Как пишет The Sun, адвокаты сына королевы пытаются закрыть дело об изнасиловании, настаивая, что документы не были вручены Эндрю должным образом – повестку в американский суд выслали по почте, а по британским правилам они должны быть переданы через пристава Соединенного Королевства.

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Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Эндрю ясно дал понять, что не собирается покидать Балморал в ближайшее время. Юристы, видимо, советуют ему оставаться там и не привлекать к себе лишнего внимания, – рассказывает инсайдер.

Другие члены королевской семье тоже предпочитают эту тему не комментировать.

Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

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Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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