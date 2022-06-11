Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Украина в Лиге Наций 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения "засветила" свое тайное тату на публике (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июня, 15:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Королевский протокол запрещает членам монаршей семьи многие вещи – яркий макияж и маникюр, слишком короткие наряды, минимум открытого тела
Принцесса Евгения скрывала свою татуировку
Принцесса Евгения скрывала свою татуировку / Фото: Getty Images

Как оказалось, согласно королевскому протоколу, наносить на свое тело татуировки не запрещается! Конечно, вряд ли Ее Величество одобрила бы огромное тату на плече либо запястье у кого-либо из ее самых близких потомков, но если это незаметная деталь, о которой мало кому известно и она не бросается в глаза – почему бы и нет? Именно так, вероятно, подумала принцесса Евгения – младшая дочь принца Эндрю, сына Елизаветы II.

Внучка королевы Елизаветы приняла участие в праздновании Платинового юбилея монарха на прошлой неделе, включая службу благодарения в соборе Святого Павла. Благодаря прическе принцессы многие заметили ее тату – свои волосы Евгения уложила волнами и убрала назад, открыв шею. Как оказалось, за ухом у принцессы есть небольшое тату в виде черного кольца.

Реклама

У принцессы Евгении есть маленькая татуировка за ухом
У принцессы Евгении есть маленькая татуировка за ухом / Фото: Getty Images

Значение тату Евгении никто не знает, потому как принцесса никогда не рассказывала о небольшом рисунке на своем теле. Мало у кого из членов британской королевской семьи есть татуировки.

Единственная яркая любительница нательных рисунков – Амелия Виндзор, внучка двоюродного брата Елизаветы II, герцога Кентского, У нее сразу несколко тату – в том числе в виде тигра на спине, медвежат и знака бесконечности на груди.

Реклама

К слову, у представителей королевских семей других стран также есть тату, например, у принца Дании Фредерика, принцессы Монако Стефании и принцессы Швеции Софии.

Напомним, принцесса Евгения попала в неловкую ситуацию, случайно (или не очень) унизив Кейт Миддлтон.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять