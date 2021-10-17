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Вот это выход! Принц Уильям в бархатном пиджаке и Кейт Миддлтон в нежном платье появились на публике

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
17 октября, 20:38
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Герцог и герцогиня Кембриджские посетили премию Earthshot Awards. Приз вручается людям, внесшим вклад в охрану окружающей среды и поддерживающим цели устойчивого развития ООН
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Earthshot Awards
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Earthshot Awards / Фото: Getty Images

Принц Уильям и другие члены королевской семьи глубоко озабочены тем, что сейчас происходит на нашей планете – загрязнение океанов, изменения климата, увеличение отходов, загрязнение воздуха – список можно продолжать до бесконечности.

Герцог Кембриджский вместе Королевским фондом наградит ученых, изучающих решение экологических проблем. На церемонии Уильям появился в элегантном бархатном костюме зеленого цвета. Его супруга, Кейт Миддлтон, надела нежно-голубое платье в греческом стиле от Alexander McQueen.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Что известно о премии?

Из 15 финалистов скоро будут объявлены пять победителей, по одному в каждой из пяти категорий, которые специалисты Earthshot сочли критически важными для спасения планеты: защита и восстановление природы, очистка воздуха, возрождение океанов, сортировка отходов и изменения климата.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

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Каждый из этих пяти победителей получит 1,3 миллиона долларов на продвижение своей работы, а герцог Кембриджский будет ежегодно до 2030 года проводить церемонию награждения победителей для реализации инновационных решений и расширения их идей по восстановлению планеты.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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