Вот это выход! Принц Уильям в бархатном пиджаке и Кейт Миддлтон в нежном платье появились на публике

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили премию Earthshot Awards. Приз вручается людям, внесшим вклад в охрану окружающей среды и поддерживающим цели устойчивого развития ООН

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Earthshot Awards / Фото: Getty Images

Принц Уильям и другие члены королевской семьи глубоко озабочены тем, что сейчас происходит на нашей планете – загрязнение океанов, изменения климата, увеличение отходов, загрязнение воздуха – список можно продолжать до бесконечности.

Герцог Кембриджский вместе Королевским фондом наградит ученых, изучающих решение экологических проблем. На церемонии Уильям появился в элегантном бархатном костюме зеленого цвета. Его супруга, Кейт Миддлтон, надела нежно-голубое платье в греческом стиле от Alexander McQueen.

Реклама

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Что известно о премии?

Из 15 финалистов скоро будут объявлены пять победителей, по одному в каждой из пяти категорий, которые специалисты Earthshot сочли критически важными для спасения планеты: защита и восстановление природы, очистка воздуха, возрождение океанов, сортировка отходов и изменения климата.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Реклама

Каждый из этих пяти победителей получит 1,3 миллиона долларов на продвижение своей работы, а герцог Кембриджский будет ежегодно до 2030 года проводить церемонию награждения победителей для реализации инновационных решений и расширения их идей по восстановлению планеты.

Другие новости о королевской семье: