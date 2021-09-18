Как произвести впечатление на девушку: учимся у претендентов на сердце Холостячки Златы Огневич

Прошел первый эпизод второго сезона шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Каждый из участников попытался впечатлить певицу при первом знакомстве. Мы выбрали пять самых ярких появлений мужчин перед Златой

Как участники "Холостячки" удивляли Злату Огневич / Фото: скриншот

Как только не пытались удивить Злату Огневич участники проекта: эффектные автомобили, шикарные букеты цветов, оригинальные подарки. Всего Злата за весь вечер познакомилась с 25 участниками.

Из них пять участников произвели на нее яркое впечатление. Смотрите, что же сделали мужчины, чтобы Злата запомнила их сюрпризы надолго.

Вертолет

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Самым первым участником, который прибыл к Злате на знакомство, был 33-летний Богдан Коломейко. Мужчина появился перед Холостячкой на вертолете, а когда представился, предложил Огневич совершить воздушную прогулку. Злата не отказалась, а с восторгом приняла приглашение.

Скриншот: видео

Появление Богдана было первым и одним из самых эффектных! К слову, Злата призналась, что всегда мечтала, чтобы мужчина прилетел к ней на свидание на вертолете.

Скриншот: видео

Принц на белом коне

33-летний Роман Васильев доказал, что сказки о принце на белом коне могут стать реальностью. Перед Златой он именно так и появился. Это очень впечатлило Холостячку.

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Роман пообещал Злате, что когда-нибудь они вместе прокатятся на коне. Мужчина любит кататься на лошадях.

Фото: пресс-служба

Оркестр

32-летний Роман Свечкоренко работает психологом, но так же как и Злата, он неравнодушен к музыке. Для Златы Роман вместе со своими товарищами устроил мини-концерт. Когда Холостячка вышла на улицу, чтобы встретить участника, она не сразу поняла, что Роман, который играл на пианино, и есть претендент на ее сердце.

При знакомстве со Златой мужчина немного растерялся из-за волнения.

Скриншот: видео

Полицейский автомобиль и вкусности

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29-летний Александр Борзенко – начальник патрульной полиции города Кременчуг. Несмотря на то, что сначала он может показаться жестким и серьезным, в душе мужчина- романтичная натура. Александр появился перед Златой на полицейской машине, в которой привез большой торт. На угощении были выгравированы ноты песни Златы Огневич "Солодка кара". Нам кажется, это очень креативно, мило и вкусно!

Скриншот: видео

Стоит взять на заметку, ведь многие девушки любят вкусности, а особенно, когда их готовит или дарит мужчина.

Фото: instagram.com/oleksandr_borzenko

Брэдли Купер и конфеты

Еще один участник проекта, 25-летний Влад Ясько, очень креативно подошел к знакомству со Златой. Парень заранее выяснил, что Огневич нравится сладкое и актер Брэдли Купер. Его фото висит даже на кухне у певицы.

Влад распечатал снимок Купера во весь рост и подарил его Злате вместе с корзиной конфет. Холостячка была очень приятно удивлена!

Скриншот: видео

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