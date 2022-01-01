Хто ховався за масками у новорічному спецвипуску: ТОП-9 розкриттів Новорічної Маски

Минулого вечора проєкт "Новорічна Маска на каналі "Україна" здивував глядачів. І не лише зірковими гостями, а й поверненням масок із першого сезону шоу

ТОП розкриттів у шоу "Новорічна маска" / Фото: телеканал "Україна"

У спеціальному святковому випуску улюбленого проекту "Маска" глядачі познайомилися із новими зимовими героями. Крім того, на сцену телеканалу "Україна" вийшли улюблені маски двох сезонів, серед яких тріумфатори проєкту – меланхолійна Жирафа та величне Сонце, а також магічний Мольфар і мрійливий Місяць.

Усього було 8 абсолютно нових масок, а також Місяць, за маскою якого ховалася інша знаменитість (у першому сезоні Місяцем була Надя Мейхер). Далі коротко розповідаємо, які маски розсекретили у новорічну ніч.

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Ялинка

Детективи шоу "Маска" весь другий сезон були впевнені, що Слава Камінська – це Скандал. Але виявилося, що вона приміряла на себе кумедний костюм Ялинки.

Слава Камінська була в образі Ялинки / Фото: телеканал "Україна"

Дзеркальна людина

З'явившись на сцені, Дзеркальна людина викликала гучні оплески. Проте не встиг учасник святкового випуску шоу "Новорічна Маска" підказати, як зіркові гості ефіру почали озвучувати свої здогади.

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Це Діма Коляденко! Тому що капелюх, тому що є животик, а ще сходиться зріст! – зазначила гостя випуску Анастасія Приходько та не помилилася.

Дзеркальна людина – Діма Коляденко / Фото: телеканал "Україна"

Мишеня

Миле Мишеня у спецвипуску "Маски" виконало зимовий хіт Жанни Агузарової. Андрій Данилко першим заявив, що у цьому образі замаскувалася співачка та ведуча програми "Зірковий шлях" Альона Вінницька. Серед інших версій прозвучали такі імена, як Наталія Могилевська, Анастасія Приходько, Оля Цибульська та навіть WELLBOY. Але мав рацію саме Андрій Михайлович.

Альона Вінницька в образі Мішеня / Фото: телеканал "Україна"

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Новорічна кулька

У яскравому образі Новорічної кульки ховалася улюблениця мільйонів українців – Наталя Могилевська, від якої довелося побігати ведучому Володимиру Остапчуку.

За маскою Новорічної кульки ховалася Наталя Могилевська / Фото: телеканал "Україна"

Ведмідь

Бурий Ведмідь у костюмі Білого викликав суперечки між зірковими детективами "Маски" і також здійснив їхню мрію – Оля Полякова та DZIDZIO так хотіли побачити на проєкті Іво Бобула! Саме він і був у цій новорічній масці.

Іво Бобул у костюмі Ведмедя / Фото: телеканал "Україна"

Пінгвін

Нарядно одягнений королівський Пінгвін зміг збити з пантелику зіркових детективів і гостей спецвипуску. Розкривши особистість під маскою, глядачі зрозуміли – лише досвідчені учасники шоу "Маска" вміють так успішно ховатися. В образі Пінгвіна була Анастасія Приходько, яка у першому сезоні виступала у костюмі Бабки.

Анастасія Приходько у костюмі Пінгвіна / Фото: телеканал "Україна"

Місяць

На сцені шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" мрійливий Місяць вразив неймовірним виконанням легендарного "Щедрика" разом із дитячим хором. Детективи зрозуміли, що у костюмі ховається жінка. Ірина Федишин, Катерина Бужинська, Ольга Сумська, Гайтана, Ольга Горбачова, Наталя Бучинська, Міла Нітіч – кого тільки не називали зіркові детективи. Як раптом, DZIDZIO зазначив, що це може бути Лілія Ребрик. І це була саме вона.

Лілія Ребрик у костюмі Місяця / Фото: телеканал "Україна"

Олень

Різдвяний Олень одразу припав до душі детективам шоу. І це не дивно – забавний герой зачарував своїм незвичайним образом та веселим виступом, а коли ще й зняв маску, то по-справжньому ощасливив зіркових детективів – це була Jerry Heil!

Jerry Heil в образі Оленя / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Сніжна королева

Останньою розсекреченою маскою була загадкова красуня Снігова королева, якій попри свій холодний образ вдалося розтопити серця всіх глядачів. І знову зіркові детективи відгадали зірку під маскою – у цьому костюмі ховалася поп-діва Тіна Кароль.

Тіна Кароль у образі Снігової королеви / Фото: телеканал "Україна"

В ефірі "Новорічна Маска на каналі "Україна" зіркові детективи шоу "Маска" Олег Винник та Оля Полякова представили довгоочікувану прем'єру запальної дуетної композиції "Довгоноге щастя", а VERKA SERDUCHKA та NK | Настя Каменських заспівали "Попа як у Кім" у новому аранжуванні.

Ще один приголомшливий сюрприз на глядачів чекав від детективів DZIDZIO та Олі Полякової – вони теж виступили дуетом із композицією "Щасливі люди".

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва розкрила секрети участі в Масці (відео).