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Победитель Співають всі! получил не только 500 тыс. грн, но и уникальный приз с бриллиантами

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
23 октября, 09:00
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Недавно стало известно, что 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы стал победителем масштабного вокального шоу "Співають всі!". Парень получил не только денежное вознаграждение
Муаяд Абдельрахим получил золотую звезду от "Укрзолото" на "Співають всі!"
Муаяд Абдельрахим получил золотую звезду от "Укрзолото" на "Співають всі!" / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

Недавно Муаяд Абдельрахим рассказал, на что потратит крупный денежный выигрыш. Но в финале проекта парень получил не только финансовое вознаграждение. Его ждал еще один уникальный сюрприз!

Звездный капитан шоу "Співають всі!" Наталья Могилевская прямо на сцене вручила парню украшение от партнера проекта "Укрзолото" с черными и белыми бриллиантами в виде звезды, как символ таланта победителя, а бриллианты – исключительность участника!

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Муаяд запомнит участие в проекте телеканала "Украина" не только благодаря возможности показать себя перед профессионалами, но и благодаря таким уникальным подаркам – теперь приз от национальной ювелирной сети "Укрзолото" будет напоминать парню о победе.

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Отметим, что проект "Співають всі!" объединил 100 звезд, которые на протяжении восьми недель выбирали самых талантливых украинцев, достойных борьбы за 500 тысяч гривен. В финале зрители увидели потрясающие выступления 14-ти участников.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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