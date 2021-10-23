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Переможець Співають всі! отримав не тільки 500 тис. грн, але і унікальний приз з діамантами

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
23 жовтня, 09:00
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Нещодавно стало відомо, що 16-річний Муаяд Абдельрахім з Одеси став переможцем наймасштабнішого вокального шоу "Співають всі!". Хлопець отримав не тільки грошову винагороду
Муаяд Абдельрахім отримав золоту зірку від "Укрзолото" на "Співають всі!"
Муаяд Абдельрахім отримав золоту зірку від "Укрзолото" на "Співають всі!" / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

Нещодавно Муаяд Абдельрахім розповів, на що витратить великий грошовий виграш. Але у фіналі проєкту хлопець отримав не тільки фінансову винагороду. Його чекав ще один унікальний сюрприз!

Зоряний капітан шоу "Співають всі!" Наталя Могилевська просто на сцені вручила хлопцеві прикрасу від партнера проєкту "Укрзолото" з чорними і білими діамантами у вигляді зірки, як символ таланту переможця, а діаманти – винятковість учасника!

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Муаяд запам'ятає участь в проєкті телеканалу "Україна" не тільки завдяки можливості показати себе перед професіоналами, але і завдяки таким унікальним подарункам – тепер приз від національної ювелірної мережі "Укрзолото" буде нагадувати хлопцеві про перемогу.

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Зазначимо, що проєкт "Співають всі!" об'єднав 100 зірок, які протягом восьми тижнів вибирали найталановитіших українців, гідних боротьби за 500 тисяч гривень. У фіналі глядачі побачили приголомшливі виступи 14-ти учасників.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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