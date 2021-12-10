Такого еще не было: участница Маски преждевременно рассекретит себя в новом эфире шоу

Звездные эксперты вместе со зрителями попытаются разгадать секреты участников и определить полуфиналистов проекта

Что будет в восьмом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Предыдущий выпуск грандиозного шоу "Маска" запомнился зрителям проделкой непредсказуемого Скандала. Завершив свое выступление фразой: "У меня нет настроения говорить", героиня просто ушла со сцены, чем очень возмутила звездного детектива DZIDZIO, который попросил сразу же снять маску с героини.

Однако в субботу Скандал снова предстанет перед зрителями:

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Ничего не произошло, просто после прошлой подсказки я была уверена, что меня рассекретят и, конечно, не хотела подыгрывать этому. Но у меня еще есть незавершенные дела с детективами.

Скандал в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

О каких делах говорит участница и какие факты о себе согласится открыть Скандал – зрители узнают в новом выпуске. Известно лишь то, что звезда под маской продолжит играть в свои игры со звездными детективами и совершит громкую провокацию.

Я предупреждала, что Скандал провоцировать не стоит! Хотели раздеть – получайте! Я сниму маску – смотрите внимательно, ведь больше подсказок не будет, – заинтриговала героиня.

Станет ли известно имя звезды под маской Скандала и кто попадет в полуфинал суперпопулярного шоу-детектива "Маска" – зрители узнают уже завтра.

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Смотрите новый выпуск любимого шоу миллионов "Маска" в субботу, 11 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее известный певец Павло Зибров рассказал о сложностях участия в шоу Маска.