Такого еще не было: участница Маски преждевременно рассекретит себя в новом эфире шоу

Предыдущий выпуск грандиозного шоу "Маска" запомнился зрителям проделкой непредсказуемого Скандала. Завершив свое выступление фразой: "У меня нет настроения говорить", героиня просто ушла со сцены, чем очень возмутила звездного детектива DZIDZIO, который попросил сразу же снять маску с героини.
Однако в субботу Скандал снова предстанет перед зрителями:
Ничего не произошло, просто после прошлой подсказки я была уверена, что меня рассекретят и, конечно, не хотела подыгрывать этому. Но у меня еще есть незавершенные дела с детективами.
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О каких делах говорит участница и какие факты о себе согласится открыть Скандал – зрители узнают в новом выпуске. Известно лишь то, что звезда под маской продолжит играть в свои игры со звездными детективами и совершит громкую провокацию.
Я предупреждала, что Скандал провоцировать не стоит! Хотели раздеть – получайте! Я сниму маску – смотрите внимательно, ведь больше подсказок не будет, – заинтриговала героиня.
Станет ли известно имя звезды под маской Скандала и кто попадет в полуфинал суперпопулярного шоу-детектива "Маска" – зрители узнают уже завтра.
Смотрите новый выпуск любимого шоу миллионов "Маска" в субботу, 11 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".
Ранее известный певец Павло Зибров рассказал о сложностях участия в шоу Маска.