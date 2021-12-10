Такого ще не було: учасниця Маски передчасно розсекретить себе у новому ефірі шоу

Зіркові експерти разом із глядачами спробують розгадати секрети учасників та визначити півфіналістів проєкту

Що буде у восьмому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Попередній випуск грандіозного шоу "Маска" запам'ятався глядачам витівкою непередбачуваного Скандала. Завершивши свій виступ фразою: "У мене немає настрою говорити" , героїня просто пішла зі сцени, чим обурила зіркового детектива DZIDZIO, який попросив відразу ж зняти маску з героїні.

Однак у суботу Скандал знову постане перед глядачами:

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Нічого не сталось, просто після минулої підказки я була впевнена, що мене розсекретять і, звісно, не хотіла підігрувати цьому. Але в мене ще є незавершені справи з детективами.

Скандал у новому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Про які справи говорить учасниця та які факти про себе погодиться відкрити Скандал – глядачі дізнаються у новому випуску. Відомо лише те, що зірка під маскою продовжить грати у свої ігри із зірковими детективами та здійснить гучну провокацію.

Я попереджала, що Скандал провокувати не варто! Хотіли роздягнути – отримуйте! Я зніму маску – дивіться уважно, адже більше підказок не буде, – заінтригувала героїня.

Чи стане відомо ім'я зірки під маскою Скандалу і хто потрапить до півфіналу суперпопулярного шоу-детектива "Маска" – глядачі дізнаються вже завтра.

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Дивіться новий випуск улюбленого шоу мільйонів "Маска" у суботу, 11 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".

Раніше відомий співак Павло Зібров розповів про складнощі участі в шоу Маска.