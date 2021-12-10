Винницкая или Каминская? Кто прячется в образе Чайной квітки в шоу Маска

В эту субботу смотрите новый выпуск самого звездного шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина"

Чайна квітка в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Уже завтра зрители невероятного шоу "Маска" познакомятся с совершенно новой маской – очаровательной гостьей проекта Чайною квіткою, которая удивит звездных детективов необычными музыкальными подсказками.

Всего одно выступление, всего несколько подсказок и только одна попытка для детективов догадаться, кто замаскировался в костюме Чайної квітки. Этот оригинальный образ создал дизайнер шоу "Маска" Назар Дидык, одаривший героиню роскошной шляпой в форме чашки с блюдцем.

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Чайна квітка в выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Звездные детективы будут поражены этим утонченным образом, и как только героиня появится на сцене, начнут предлагать свои версии, какая звезда может скрываться под маской Чайної квітки.

Так, Оля Полякова, которая уже выбрала своих фаворитов второго сезона, сразу заявит, что это может быть телеведущая Маша Ефросинина, NK | Настя Каменских будет считать, что там могла спрятаться одна из экс-участниц группы "НЕАНГЕЛЫ" SLAVA KAMINSKA или VIKTORIA.

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Олег Винник предположит, что это может быть ведущая "Зіркового шляху" Алена Винницкая, а DZIDZIO – что певица Jerry Heil. И только у Андрея Данилко уже традиционно – никаких версий.

Как выглядит Чайна квітка в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

На сцене грандиозного шоу "Маска" героиня выступит с песней Diamonds певицы Rihanna, после чего самый серьезный звездный детектив проекта уже выскажет свою догадку.

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На мой взгляд, она вроде бы немного имитирует Настю Приходько, отвечает в манере Насти Приходько. Но мне кажется, что это не Настя, – отметит Андрей Данилко.

Так кто же замаскировался в этом утонченном образе? И удастся ли звездным детективам рассекретить участницу?

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Маска" в эту ​​субботу, 11 декабря, в 21:00 на канале "Украина".